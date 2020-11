Giovanni Ciacci positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata via social qualche ora fa ma è a Pomeriggio5 che l’opinionista fa il suo annuncio ufficiale a Pomeriggio5. In collegamento con l’amica Barbara d’Urso, Giovanni Ciacci conferma di essere positivo al Coronavirus, una notizia che è arrivata come una valanga che ha stravolto la sua vita: “I protocolli, avvisare tutti quelli con cui si è stati in contatto, sentirsi in colpa, tutto questo arriva all’improvviso e ti sconvolge”.

Giovanni Ciacci si mostra con una mascherina abbassata in collegamento su Canale5 ma Barbara d’Urso lo spinge a rivelare di essere stato costretto a tagliare il suo pizzetto blu per via di un sintomo strano del Coronavirus ovvero lo sfogo sul mento con una serie di bolle che non gli hanno permesso di non rinunciare al suo tratto distintivo.

Ecco il video del momento:

"Mi sono venute chiazze e bolle in faccia"

Per questa reazione allergica Giovanni Ciacci ha dovuto tagliare il suo famoso pizzetto blu #Pomeriggio5 pic.twitter.com/ulWWqufRhL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 30, 2020

Sicuramente il pizzetto ricrescere ma per ora Giovanni Ciacci è molto giù di morale e si dice provato: “Sono solo, completamente. I miei vicini mi portano la spesa e me la lasciano fuori dalla porta, mi sono accorto di essere solo. Ho la valigia pronta per andare in ospedale e non so se tornerò”. L’opinionista si commuove pensando ai suoi amici morti, a quelli che sono stati intubati e poi si lascia andare alle lacrime ammettendo di essere pronto a tutto, anche al peggio: “Tra un’ora potrebbe venirmi la febbre, tra due ore potrei essere in ospedale, al momento sono fortunato ma non so..”.

Ecco il video del momento: