Delord è il nome d’arte di Christian Carlino. Quando lui era in un gruppo dove facevano cover dei Deep Purple per la sua bravura all’organo era chiamato The Lord, dal nome di John Lord, tastierista dei Deep Purple. Poi il nome gli fu storpiato in De Lord e lui lo scelse come pseudonimo nelle sue escursioni musicali.

Da tempo ha scelto Napoli per le sue esibizioni durante la manifestazione Piano City. Fino a quando non ha deciso di dedicare alla città e alla sua gente la rivisitazione al piano di un brano, “Anima e Core”. Ha anche realizzato un bellissimo video. Quando me l’ha mandato chiedendomi un’opinione, alla fine uno speaker leggeva un testo ma il tono non mi piaceva e gliel’ho scritto. Poi mi ha mandato un’altra versione ma anche quella non mi convinceva. Allora mi sono offerto io di leggere quel testo che senti in coda al videoclip. Lui ha detto che era perfetto. Non so se perché davvero convinto o perché avere la voce di Red Ronnie nel video era meglio che quella di uno sconosciuto. Fatto sta che ci sono anch’io in “Anema e Core”. Non ci sono coincidenze perché il mio amore per Napoli è noto.

Ecco altre informazioni su Delord, scritte da lui e nel comunicato stampa:

Mi chiamo Christian Carlino, in arte DeLord, classe 1985. Pianista, compositore e creativo dall’animo pop ma con innata la voglia di imparare e creare progetti con alla base il mondo delle emozioni.

La libertà di espressione fa parte del mio modo di essere e trova forma nelle mie passioni.

IL PIANO INCONTRA IL DESIGN CON LE LAMPADE TV VETA e i pensieri prendono forma nelle mie poesie, tutte in uno spettacolo fatto di luci e sensazioni.

ELEGANTE E SOGNATORE

le mie melodie accompagnano una danza di note che richiama i sogni.

La carriera da solista pianista mi accompagna ad intraprendere vari progetti che spaziano dalla musica e lo spettacolo con il progetto Visual Piano, (dove presento i miei album Sognare I e II), ai viaggi interculturali in Giappone con il progetto Gate. Ho sempre curato i miei spettacoli, scrivendo riflessioni e progetti, curandoli e seguendoli. Analizzare e studiare tutto ciò che non conosco, mi porta ad approfondire ed evolvere giorno dopo giorno.

La multidisciplinarietà mi permette di esprimere tutto ciò che sento.

Ecco il comunicato stampa:

“Anema e Core” è il nuovo singolo del pianista, creativo e compositore Christian Carlino in arte Delord. Il lavoro anticipa l’uscita dell’album “L’essenza” ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e sul sito www.delord.it

Descrizione singolo: “Una melodia mi è entrata in testa e mi ha fatto ricordare di quel giorno a Napoli. Le luci del tramonto erano la cornice perfetta in cui far sgorgare le mie parole e trasformarle in note…”



Credits: Eseguito, registrato e masterizzato da Christian Carlino presso “Lanua Recordings Studio” sotto la supervisione del Maestro Nicola Rigato.

Artwork: InnoBrain Studio (www.innobrain.it)

directed by Fabio Branno (www. fabiobrannofilms.com )

screenplay — Jessica Ansaloni – Christian Carlino

Supervisor and Casting — Maria Teresa Scafarelli (www.lascaf.it)

production company — InnoBrain Studio (www.innobrain.it)

producer — Christian Carlino

Characters – Alessandro Balletta, Stefania Criscuolo, Andrea del Sorbo, Nadia Farese, Valentina Felaco, Giuseppe Giulianelli, Annarita Trevisi, Halima Luigia Jaiteh

special thanks — Red Ronnie, Comune di Napoli, Azienda Napoletana Mobilità S.p.a., Assessorato alla Cultura di Bacoli, Gambardella Pastori, Liuteria Gaetano Pucino

