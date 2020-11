Il Cyber Monday Unieuro è ormai nel vivo oggi 30 novembre: potrebbe essere l’ultima occasione per approfittare degli sconti di questa stagione di sconti (non sappiamo se si ripeteranno per le festività natalizie). Dopo avervi parlato delle proposte di Euronics, Amazon e MediaWorld, non potevano mancare le offerte del Cyber Monday Unieuro, che si rivolgono in particolare al mondo degli smartphone (a questo indirizzo trovate, invece, il volantino valido fino al 3 dicembre). In sconto troviamo, ad esempio, il Samsung Galaxy S20 Fan Edition al prezzo di 499 euro in luogo dei 669 euro iniziali (riduzione del 25%), oppure ancora il Samsung Galaxy A71 a 289 euro (il listino ammonta a 479,90 euro) ed il Redmi Note 8 Pro a 179,99 euro (al posto dei 299,90 euro richiesti in origine).

Il Cyber Monday Unieuro abbraccia anche gli indossabili: Apple Watch SE 44 mm è disponibile al prezzo di 329,90 euro (in questo caso lo sconto è appena del 2%, essendo il listino originale pari a 339 euro, ma c’è da dire che parliamo di un articolo che difficilmente viene svenduto), il Huawei Watch GT 2 Pro a 229,90 euro (invece di 299,90 euro), oppure ancora l’Amazfit GTS a 99,99 euro. Come potete vedere, sono categorie di prodotti molto ricercate quelle che vi abbiamo sottoposto, protagonisti della campagna Cyber Monday Unieuro di oggi 30 novembre.

In ogni caso, ci sarebbero anche i tablet: il Samsung Galaxy Tab S5e a 369,99 euro invece di 509,99 euro, il Lenovo Tab M10 Plus a 159 euro in luogo di 229,99 euro o il Huawei MatePad T10 a 149,99 euro (il cartellino è di 199,99 euro). Le offerte Cyber Monday Unieuro sono davvero tante e tutte diverse, anche se convenienti in egual misura: adesso sta a voi decidere quale prodotto sposi meglio le vostre esigenze, in maniera tale da non perdere l’occasione, che rappresenta in effetti l’ultima chiamata per questa stagione di sconti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.