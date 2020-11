Da domani 1 dicembre si comincia a fare sul serio con la richiesta del codice per la lotteria degli scontrini sul sito dell’iniziativa organizzata dal Governo per incentivare l’utilizzio di metodi di pagamento elettronico. Insomma, a partire da domani, gli italiani potranno iniziare ad accumulare punti che potranno tramutarsi in premi dal prossimo gennaio. Meglio procedere con ordine nella spiegazione di questa fase inziale in partenza tra poche ore.

Il codice per la lotteria degli scontrini può essere richiesto nell’area pubblica del Portale Lotteria, raggiungibile all’indirizzo web www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Quest’ultimo è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli proprio con lo scopo di ottenere la stringa identificativa con la quale, d’ora in poi, chi vorrà partecipare all’estrazione dei premi, dovrà effettuare gli acquisti con bancomat e carte (semplicemente esibendolo in tutti i negozi per qualsiasi acquisto superiore ad 1 euro). Ogni spesa darà diritto a più o meno punti (in base all’importo degli acquisti) e darà dunque più o meno possibilità per essere estratti il prossimo gennaio per i primi premi messi in palio.

Come ottenere dunque il codice per la lotteria degli scontrini? Basterà semplicemente il codice fiscale sul portale già indicato, senza alcun bisogno di registrazione ma semplicemente muniti di codice fiscale. La stringa univoca e personale potrà essere copiata e incollata su un foglio, trascritta in formato digitale su u file o ancora essere trasformata in un barcode: entrambe le formule, come già detto, saranno valide per essere presentate presso i negozianti.

Se, nel corso del tempo, il codice per la lotteria degli scontrini verrà perso da un cittadino, questo potrà essere richiesto nuovamente seguendo le stesse modalità appena descritte. Domani 1 dicembre non mancheremo di effettuare in redazione una prova della richiesta proprio del codice per informare i lettori sul funzionamento corretto di tutta la procedura ufficiale.