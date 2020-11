Come gli appassionati già sapranno, non è raro individuare videogiochi in offerta in occasione del Cyber Monday. Dopo le tantissime promozioni avviate per il periodo del Black Friday, che hanno fortemente coinvolto l’universo in pixel e poligoni, in questo 2020 tanto atipico è lunedì 30 novembre il giorno da segnare per quanti vorrebbero ancora approfittare di golosi saldi in vista di quelli tradizionalmente legati alle festività natalizie.

In particolare, al netto degli sconti che vi abbiamo già segnalato sui listini di Amazon Italia, anche la nota catena GameStopZing ha deciso di coinvolgere i clienti con diversi videogiochi in offerta per il Cyber Monday. Prima di tutto, proprio come avvenuto sule pagine del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos, troviamo il calcistico FIFA 21 tra i prodotti interessati. Il titolo di EA Sports e Electronic Arts è infatti in vendita al prezzo ribassato di 39,04 euro per la Standard Edition su PlayStation 4 e Xbox One, mentre la Legacy Edition per Nintendo Switch ha un prezzo di 36,69 euro. Vi ricordiamo poi che tutte le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One permettono di ottenere l’aggiornamento di FIFA 21 gratis per PS5 e Xbox Series X/S, disponibile dal 4 dicembre.

Anche Ghost of Tsushima di Sony, già in sconto per il Venerdì Nero, è ancora tra i videogiochi in offerta per il Cyber Monday. Il videogame di Sucker Punch per PS4 – e compatibile con PS5 – è in vendita al prezzo di 48,74 euro invece di 74,98 euro, solo per oggi 30 novembre 2020. Da GameStopZing è disponibile anche il bundle PS4 500GB con Ghost of Tsushima a 299,98 euro. Non mancano offerte dedicate addirittura ad un gioco per la console next-gen giapponese, vale a dire il remake di Demon’s Souls – che gira in esclusiva su PlayStation 5. Il soulslike è in offerta da MediaWorld a 74,98 euro, mentre lo troviamo su Amazon a poco meno, vale a dire a 74,35 euro.

In entrambi i casi le offerte sono valide solo per oggi (giorno del Cyber Monday), fino alle 23:59. Cosa ne dite, ne approfitterete per arricchire la vostra collezione geek?