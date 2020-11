Non sembrano destinati a finire i problemi Iliad per quel che riguarda l’installazione delle antenne proprietarie, spesso e volentieri osteggiate dai cittadini preoccupati per gli eventuali danni che le onde elettromagnetiche potrebbero provocare alla loro salute. Come riportato da ‘universofree.com‘, le ultime difficoltà si sono fatte registrare nel Comune di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Nonostante l’ok ricevuto (di due siti dei quattro per cui era stata fatta domanda), Iliad si è trovare a fare i conti con una serie di proteste da parte del comitato cittadino, che si sta battendo affinché l’impianto venga spostato dalla frazione di Santa Maria Apparente.

Le lagnanze sono state ascoltate dal Comune, adducendo al trasferimento del sito in un’altra zona (pensate che Iliad aveva già avviato i lavori con un investimento di 53.197 euro). Ci sono poi stati alcuni incontri successivi tra la compagnia telefonica ed il Comune, concordando lo spostamento dell’impianto di circa 30 metri rispetto alla prima ubicazione (l’amministrazione locale sborserà circa 30 mila euro, mentre la restante parte saranno a carico del gestore telefonico, che tuttavia non verserà il canone annuale fino al raggiungimento della cifra). Il contratto dovrebbe avere una durata di 9 anni, con rinnovo tacito per altri 6.

Ha così avuto fine l’ennesima difficoltà che Iliad ha incontrato sul proprio cammino per l’allestimento della rete proprietaria, come molti altri episodi ci sono stati nel passato, neanche troppo lontano. Temere per la propria salute è cosa assolutamente legittima, ma c’è anche da dire che alcune volte i timori si rivelano privi di fondamento (naturalmente c’è da valutare caso per caso). Vedremo come proseguiranno i lavori di implementazione da questo momento in poi, anche se qualcosa ci dice non mancheranno altri impedimenti di varia natura. Se avete domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.