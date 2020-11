La maglia Napoli Maradona verrà indossata dagli azzurri questa sera, in occasione del big match contro la Roma (ore 20.45). Per i 60 anni del Pibe de Oro, il club partenopeo, insieme allo sponsor tecnico Kappa, aveva già ideato una casacca che potesse omaggiarlo, richiamando lo stile della camiseta argentina, a strisce bianche e azzurre. Il Napoli inizialmente pensava di fare una sorpresa a Diego, facendogli poi recapitare la maglia Napoli Maradona appena possibile, in segno di tributo per il compleanno. Le spiegazioni sono arrivate direttamente dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società, in cui si dettaglia che l’idea risale ad un anno fa, quando, insieme a Kappa, si era pensato di disegnare una maglia da gioco speciale che ricordasse l’aquilone cosmico, la sua amata terra di origine ed il grande legame che ancora lo lega alla gente di Napoli. Si sperava che il Pibe de Oro potesse vederla, e, perché no, indossarla, così da emozionarsi con quello che era, e continuerà ad essere, a tutti gli effetti il suo popolo.

Il destino ha voluto che la presentazione della maglia Napoli Maradona fosse già in programma per la 9a giornata di campionato, proprio in occasione della sfida contro la Roma. Il completo da gioco verrà indossato stasera dai giocatori, con un significato ancora più grande e intriso di emozioni rispetto a quanto si fosse ipotizzato all’inizio per il 60esimo compleanno di Diego. La leggenda apprezzerà sicuramente da lassù, come pure la gente di Napoli (immaginiamo il kit andrà letteralmente a ruba appena disponibile sul mercato). Il collega Carlo Alvino ha pubblicato ieri un tweet con l’immagine ufficiosa della casacca.

#NapoliRoma omaggio del #Napoli a Diego Maradona. Domani in campo gli azzurri con una maglia che richiama quella dell’Argentina. #ForzaNapoliSempre #EternoDiego pic.twitter.com/Fn3l3zQUOm — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 28, 2020

Cogliamo l’occasione per lasciarvi al video dei 10 gol più belli di Diego Armando Maradona, oltre che ai filmati delle canzoni più caratteristiche del mito che ha incarnato. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.