Sono già in corso le offerte Cyber Monday MediaWorld, così come quelle Amazon di cui vi abbiamo già parlato poco fa in questo articolo: prezzi mai visti e consegna gratuita su tutto, questo il claim della campagna promozionale per l’ultimo atto di questa stagione di shopping estremo, che si è sviluppato principalmente attraverso i canali online delle grandi catene di elettronica. Il Cyber Monday MediaWorld sarà valido oggi 29 e domani 30 novembre, con possibilità anche di pagare i prodotti in 20 rate con finanziamento a tasso zero per gli acquisti con importo superiore ai 199 euro.

Oltre ad iPhone 12 Mini da 128GB a 799 euro, iPhone XR da 64GB a 539 euro e iPhone 11 Pro da 64GB a 869 euro, le offerte Cyber Monday MediaWorld spingono anche sulla Xiaomi Mi Band 4 a 19,99 euro, sul Samsung Galaxu Watch Active 2 da 44mm Aluminium Black a 169 euro e sul Fitbit Versa 2 nero/alluminio a 149 euro. Apprezzatissime anche le Airpods Pro a 199 euro, altro articolo che non passerà certamente inosservato. Con la didattica a distanza che tiene ancora banco per via del delicato momento che stiamo vivendo, potrebbe tornarvi comodo un nuovo PC.

Le offerte Cyber Monday MediaWorld propongono il MacBook Air da 13 pollici 2020 (256GB, i5, Space Grey) a 1149 euro, l’Acer Nitro AN515-55 a 1099 euro, il Microsoft Surface Pro 7 (128GB, i5, 8GB, Platinum) a 799 euro. Non male nemmeno gli HP Pavilion TP01-0033NL e TP01-0059NL, rispettivamente a 799 e 599 euro, come pure il Lenovo IDEACENTRE 3 07ADA05 a 499 euro. Le occasioni non mancano di certo nonostante il Black Friday 2020 appartenga ormai al passato: si tratta di approfittarne subito, prima che diventino dei ricordi anche le offerte Cyber Monday MediaWorld, che però resteranno valide fino a domani 30 novembre. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.