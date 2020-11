Famoso di Sfera Ebbasta primo ovunque, in classifica Fimi mette a segno un vero e proprio esordio senza precedenti.

Esce il nuovo album di Sfera Ebbasta e, tra polemiche e targhe a Cinisello Balsamo, è innegabile il risultato in termini di vendite, secondo quanto certifica la classifica Fimi per gli album e per i brani più venduti della settimana.

Famoso di Sfera Ebbasta è primo ovunque. L’album è al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana; i 13 brani sono tutti ai primi 13 posti della classifica relativa alle singole canzoni e persino la versione vinile di Famoso è al primo posto dell’apposita classifica Fimi di vendita.

Baby, il nuovo singolo, è inoltre il brano più utilizzato su Tik Tok in Italia e il videoclip ufficiale ha totalizzato più di 2 milioni e mezzo di views in soli due giorni ed occupa la posizione numero 1 dei singoli più venduti della settimana.

In una sola settimana Famoso di Sfera Ebbasta è l’album con il venduto più alto dal gennaio del 2019 e il singolo Baby è in tendenza in 16 paesi su YouTube. Su Spotify è entrata nelle playlist più seguita e anche negli altri store digitali è in vetta alle classifiche dei pezzi più ascoltati in assoluto. Baby è al N1 della classifica FIMI/GFK e anche su Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Italia.

Famoso di Sfera Ebbasta è primo ovunque e il grande successo è trainato anche dal nuovo singolo oltre che dai singoli brani contenuti al suo interno, 13 tracce che spopolano ovunque.

Famoso porterà Sfera Ebbasta in tour il prossimo anno, dal vivo nei palazzetti dello sport. Le date sono già state annunciate e i biglietti sono disponibili in prevendita. L’annuncio dei concerti è arrivato dopo la pubblicazione del documentario per Prime Video.