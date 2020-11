A quanto pare anche gli spagnoli avrebbero potuto avere la loro The Crown. O quantomeno, ci sono andati vicino. Il progetto c’era ed è entrato in fase di sviluppo, poi però non si è concretizzato.

Lo ha confermato Felipe Mellizo, uno sceneggiatore noto in Spagna per il suo lavoro in diverse fiction tra cui la versione locale di Un Medico in Famiglia. Tuttavia, quella scommessa di una The Crown sulla casata dei Borboni è evaporata nel nulla.

Mellizo l’ha raccontato durante una tavola rotonda dell’ALMA Writers’ Union, dichiarando che è stato incaricato di lavorare a questo progetto, ma che alla fine la versione spagnola di The Crown non è andata in porto.

Almeno per ora, quindi, non ci sarà una serie che racconterà i Borboni di Spagna come The Crown sta facendo con i Windsor in Inghilterra. Eppure la lunga storia della dinastia fornirebbe un ottimo materiale di partenza per una serie simile a quella di Peter Morgan, senza contare che anche la Spagna è tutt’ora una monarchia costituzionale, dunque l’attualità del tema non è certo in discussione.

Il fatto che vi sia stato però un interesse allo sviluppo di un soggetto analogo a quello della pluripremiata serie inglese di Netflix è quantomeno sintomatico della risonanza che The Crown ha avuto in questi anni e che è stata decisamente ampliata dalla quarta stagione, la più esplicita e cruda vista finora, nonché la più vicina ai nostri giorni e dunque inevitabilmente più affascinante.

Chissà che il progetto di una The Crown spagnola che affronti l’ascesa al trono di Juan Carlos I e di Sofia di Grecia, fino magari a raggiungere la successione di Felipe VI, l’attuale Re di Spagna, non trovi prossimamente una strada per la realizzazione.