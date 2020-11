Ultimamente sul web si è fatto un gran parlare di YouTube. La piattaforma per la condivisione di video di Google è tornata sotto i riflettori non solo per la decisione di non pubblicare il Rewind del 2020 – iniziativa che accompagna gli utenti della piattaforma di Google sin dal 2010, cancellata per questo atipico anno caratterizzato dalla pandemia globale da COVID-19 -, ma anche per quella di introdurre regole più stringenti per quel che riguarda la visualizzazione di determinati contenuti. Regole, quelle adottate dal gigante di Mountain View, che sono ora attive anche per gli utenti italiani.

Come spiegato dalla stessa Google sul suo portale ufficiale di supporto, obiettivo delle nuove regole abbracciate da YouTube – e di conseguenza da chi ne usufruisce – è quello di evitare che persone di età inferiore ai 18 anni possano guardare contenuti non adatti a loro. La scelta, in ogni caso, non sta interessando solo gli utenti minorenni, ma in molte occasioni anche a tutti gli altri, considerando che viene richiesto di effettuare la verifica dell’età anche a chi non ha effettuato l’accesso o, sempre più spesso, a chi vuole vedere un video incorporato in un sito di terze parti – come può essere per l’appunto il nostro Optimagazine. Sempre sul sito ufficiale di Big G leggiamo:

In conformità alla direttiva AVMS, è possibile che ti venga chiesto di verificare nuovamente la tua data di nascita quando guardi video soggetti a limiti di età. Segui le istruzioni per inviare l’immagine di una carta di credito o di un documento di identità validi.

Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una verifica dell’età rinnovata per YouTube, per quello che si traduce nella comparsa di un pop-up che richiede di completare “una breve verifica per dimostrare di avere l’età minima richiesta”. Una volta cliccato sul pulsante “Verifica”, vedrete a schermo una pagina del browser relativa all’account Google. Ci sono due possibilità: aggiunta di una carta di credito per vedere subito il video (non verrà addebitato alcun costo) oppure invio dell’immagine di un documento di identità valido, anche patente o passaporto. Quest’ultimo metodo potrebbe però richiedere fino a tre giorni.