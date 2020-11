L’attore David Prowse, che ha interpretato Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars, è morto il 28 novembre 2020 all’età di 85 anni. La conferma è arrivata direttamente dai suoi agenti, che hanno condiviso l’annuncio su Twitter.

David Prowse è stato scelto per interpretare il “cattivo” di Star Wars anche grazie al suo fisico imponente: l’attore era alto quasi 2 metri. Prima di iniziare la carriera sul grande schermo è anche stato un bodybuilder, nonché personal trainer dell’attore Christopher Reeve. All’inizio degli anni ’60, Prowse rappresentò l’Inghilterra ai Giochi del Commonwealth.

Nel 1971, l’interprete ha recitato in Arancia meccanica – capolavoro di Stanley Kubrick – prestando il volto a Julian. Dopo quel ruolo, Prowse è apparso in diversi film e show di successo, tra cui Doctor Who. George Lucas notò l’attore già in Arancia Meccanica, scegliendolo successivamente per il ruolo di Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars (a partire dal 1977).

Un ruolo iconico, che rimase impresso nella storia del cinema. Lucas era entusiasta della fisicità di Prowse, ma non del suo accento del West Country. Proprio per questa ragione, il regista decise di far doppiare il cattivo della saga fantascientifica a James Earl Jones. Nel 2004, Carrie Fisher ha dichiarato – in un documentario dedicato a Star Wars – che sul set David Prowse veniva scherzosamente chiamato “Darth Farmer”, proprio a causa del suo accento.

Nel 2015, la storia di Prowse è stata raccontata nel film I Am Your Father, diretto da Toni Bestard e Marcos Cabotá. In questo documentario – della durata di 85 minuti – è stata svelata la storia di un attore che ha interpretato un iconico personaggio nella saga cinematografica che ha rivoluzionato la fantascienza.

Nel XX Secolo era particolarmente conosciuto nel Regno Unito grazie a una campagna informativa in cui veniva spiegato ai bambini come attraversare la strada. Proprio grazie a questa campagna, David Prowse ottenne l’Ordine dell’Impero Britannico nel 2000 per i meriti in campo educativo.

David Prowse – come riporta The Hollywood Reporter – si è spento il 28 novembre 2020, in seguito a una “breve malattia”, all’età di 85 anni. Se ne va un indimenticabile attore che ha interpretato quello che l’American Film Institute ha indicato come il terzo più grande cattivo dei film nella storia del cinema (nella classifica AFI’s 100 Years… 100 Heroes and Villains).