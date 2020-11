Diversi mesi fa David Lynch aveva raccontato la sua quarantena e di come avesse diverse idee per i suoi prossimi progetti. Per passare il tempo aveva invitato i suoi fan a iscriversi al suo canale YouTube dove il geniale regista si divertiva a dare le previsioni meteo.

“Potrebbero esserci cose in arrivo, ciò significa che passeremo meno tempo sul mio canale YouTube”, aveva dichiarato la scorsa estate, il che aveva fatto intuire che c’era qualcosa all’orizzonte. Un nuovo progetto oppure la quarta stagione di Twin Peaks.

La notizia non è ancora ufficiale ma stando a Production Weekly, il cineasta starebbe sviluppando una nuova serie tv insieme a Netflix dal titolo provvisorio Wisteria, le cui riprese inizieranno nel maggio 2021. Non si hanno ulteriori informazioni al riguardo, né sulla trama né sul cast. E al momento neanche Netflix ha ufficializzato il progetto, perciò tutto giace nel più assoluto riservo.

Il nuovo show di David Lynch potrebbe essere una magra consolazione per i fan di Twin Peaks che da tre anni attendono risposte su una possibile quarta stagione. Kyle MacLachlan, il Dale Cooper di Twin Peaks (che quest’anno ha festeggiato i trent’anni dalla prima messa in onda), aveva dichiarato do essere disposto a riprendere il suo ruolo per un’eventuale sequel, ma: “Questo è nella mente di David Lynch, dove rimarrà nascosto”, facendo intendere che tutto dipende dalle intenzioni del creatore della serie diventata un cult negli anni Novanta.

Per il regista non sarebbe la prima collaborazione con Netflix. Quest’anno ha realizzato un cortometraggio dal titolo What Did Jack Do?, girato nel 2017 ma pubblicato solo qualche mese fa. L’ultimo progetto cinematografico di Lynch è invece Inland Empire – L’impero della mente, uscito nel 2006, con protagonista Laura Dern, che insieme a Kyle MacLachlan è una degli attori con cui ha collaborato di più.

Nel frattempo, il regista continua ad occuparsi di beneficenza. Tramite la David Lynch Foundation, organizzazione no profit, sarà possibile assistere virtualmente a un concerto benefico il 3 dicembre 2020. L’evento gratuito sosterrà adulti e bambini bisognosi, inclusi operatori sanitari che lottano in prima linea contro il Covid-19, veterani che combattono con la sindrome da stress post traumatico, e famiglie che vivono in comunità a rischio.

Twin Peaks è forse destinato a restare nella mente del regista. All’orizzonte c’è l’appuntamento con Wisteria.