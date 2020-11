Il bonus bancomat partirà in via sperimentale dal prossimo 8 dicembre, e verrà poi erogato attraverso la procedura del cashback. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, gli utenti che effettueranno acquisti attraverso carte, bancomat ed applicazioni per pagamenti digitali otterranno un rimborso pari al 10% della spesa effettuata per due trance all’anno, fino ad un massimo di 150 euro per volta. Nel caso del primo cashback, dovranno essere minimo 10 i pagamenti tracciabili, e si potrà quindi approfittare delle compere che solitamente si fanno per Natale. La Corte dei Conti avrebbe già provveduto a registrare il decreto ministeriale per la definizione del regolamento da seguire, siglato ultimamente dal ministro Roberto Gualtieri.

Il bonus bancomat prevede un massimale di spesa con cadenza semestrale (di 1500 euro) sulla base del quale verrà poi calcolato il cashback del 10%. Considerate pure che c’è un tetto massimo di spesa valido per il conteggio anche per ogni acquisto, pari a 150 euro (non c’è, al contrario, una soglia minima di spesa, come invece per le transazioni, che dovranno essere minimo 50 per ogni semestre).

Il consumatore necessiterà di registrare sull’app IO il proprio codice IBAN una sola volta, insieme alle carte di credito che utilizza ed il codice fiscale. Fatto questo, si procederà al pagamento tracciabile, che verrà a propria volta registrato nel sistema in quanto collegato al codice ed alle carte registrate. Si tenga presente che il cashback del bonus bancomat varrà solo per gli acquisti effettuati nei negozi fisici, proprio perché l’obiettivo è quello di ridurre al minimo indispensabile l’uso dei contanti per riuscire a combattere efficacemente l’evasione fiscale. I rimborsi, infine, non concorreranno alla formazione del reddito, né saranno oggetto di prelievi erariali (cose che andavano anch’esse chiarite). Se avete altre domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.