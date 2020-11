Miracolo di Diego Armando Maradona. Il commovente omaggio di Bruno Conti a Maradona potrebbe far scoppiare la pace tra i tifosi del Napoli e della Roma. Quello che ai tempi di Maradona era il derby del sud, negli ultimi anni si è trasformato in uno scontro feroce. La tensione per futili motivi iniziali è diventata guerra aperta dopo la tragica uccisione del tifoso napoletano Ciro Esposito in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma.

Il meraviglioso gesto di Bruno Conti, che dopo aver deposto una corona di fiori, si è inginocchiato al cospetto dell’affresco di Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli , ha scosso i cuori dei tifosi azzurri. NApoli applaude al gesto del campione del mondo protagonista di tantissime leali battaglie sportive contro Maradona sia nel campionato italiano che in Nazionale. Memorabile il trionfo azzurro al Sarria di Barcellona (Spagna 82) con Bruno Conti ispirato direttore d’orchestra degli uomini di Bearzot e Maradona marcato in modo asfissiante da Gentile.

Conti e Maradona parlavano in campo la lingua universale dei campioni. Capaci di riconoscere con lealtà i meriti l’uno dell’altro. E quelle sfide si svolgevano in un clima di grande e corretta passione sportiva. I tifosi si rispettavano ed incitavano i loro campioni senza mai trascendere in atti di violenza. Purtroppo la situazione è andata degenerando, dopo che Maradona e Conti avevano appeso le scarpe al chiodo.

Per molti anni le rispettive trasferte sono state negate alle tifoseria. E sono in anni recentissimi c’è stata qualche piccola riapertura, ma sempre con stado blindato sia al San Paolo che all’Olimpico. L’omaggio di Bruno Conti potrebbe aver spazzato via tutto questo becero odio. Il calcio deve unire e mai dividere. Il tam tam social cresce di ora in ora e già qualcuno pensa di rinnovare il gemellaggio tra le due tifoserie nel segno di Maradona. Un miracolo “laico” di D10S ennesimo segno della sua grandezza divina.