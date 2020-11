Da mesi in rete gli appassionati di hi-tech mobile fedeli a casa Samsung sono decisamente sull’attenti per via delle tante fughe di informazioni che hanno interessato il Samsung Galaxy S21, prossimo top di gamma della compagnia sudcoreana in uscita con l’anno venturo. Dopo averne scoperto alcune delle caratteristiche tecniche e visto alcun render che ne mostrano l’aspetto, anche nella giornata di oggi il device è tornato sotto in riflettori.

Il motivo è da ricercarsi in nuove immagini – si tratta sempre di foto realizzate in CAD – pubblicate nelle ultime ore, che a differenza delle precedenti vanno a mettere sul piatto diverse angolazioni del Samsung Galaxy S21. Potete recuperarle anche voi grazie al tweet poco più in basso in questo stesso articolo, pubblicato dall’affidabile insider di settore conosciuto dalla community con il nickname Ice Universe sul suo account ufficiale.

The Galaxy S21's design is unique and deserves praise. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m — Ice universe (@UniverseIce) November 28, 2020

Lo stesso tipster pare aver apprezzato il design del nuovo Galaxy, soprattutto per via della parte anteriore dello smartphone, caratterizzata da un display che ricopre praticamente tutta la superficie. Il lato posteriore della scocca mostra invece un elegante quadrante adibito ad ospitare il comparto fotografico e naturalmente le varie lenti che lo compongono. Come lo stesso Ice Universe fa notare, i colori presenti nelle immagini odierne non sono quelli definitivi, e assolutamente non ufficiali, ma ci permettono con le loro variazioni di goderci il Samsung Galaxy S21 in diverse incarnazioni.

Come alcuni di voi ricorderanno, i rumor precedenti davano per praticamente certe l’esistenza di tre modelli, vale a dire Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, dove a cambiare sarebbero principalmente le dimensioni del display LTPS/LTPO in dotazione, la batteria sotto la scocca e il set di fotocamere posteriori (tripla su S21 e S21+, quadrupla con principale da 108MP nel modello S21 Ultra). Non solo, lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto sul mercato accompagnato dai nuovi auricolari TWS Galaxy Buds, forse presenti addirittura nella stessa confezione.