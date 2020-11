Era apparsa da subito una strada in salita, e ora lo sbocco è su un vicolo cieco: Utopia 2 non si farà. Il remake dell’omonima serie britannica, sceneggiato e prodotto da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), si chiude a un mese dal debutto della prima stagione su Prime Video. La notizia non può dirsi davvero inattesa: una grossa fetta della stampa internazionale non è mai parsa particolarmente colpita dal tentativo di americanizzare e attualizzare questa storia così poco puntuale.

Come abbiamo già rilevato nel confronto tra la Utopia britannica e la versione attuale, le premesse del remake non si discostano da quelle della serie originale. Al centro della storia resta un gruppo di appassionati di fumetti, e in particolare di Dystopia, un titolo misterioso in cui sembrano racchiusi i segreti di una teoria cospiratoria alla base delle catastrofi della storia recente. La scoperta di Utopia, il suo seguito, convince il gruppo a riunirsi dal vivo e scatena una lotta per la salvezza del mondo che trascende ogni minaccia già nota.

Alla luce di questi spunti, è evidente come la Utopia di Prime Video non abbia potuto affascinare il pubblico con una materia che, agli spettatori britannici nel 2013, è apparsa tanto accattivante quanto lontana dalla realtà. E non ha neppure aiutato che il remake sia arrivato in piena pandemia di Coronavirus, in mesi in cui Netflix (Social Distance), HBO (Coastal Elites) e verie reti nazionali statunitensi hanno già iniziato a sfruttare a fini narrativi i temi dell’isolamento e della paura di minacce esterne e non del tutto comprensibili.

Che si tratti di sfortuna o di pessimo tempismo, rileviamo nella nostra recensione della serie, la Utopia di Prime Video si ritrova vittima di sé stessa e dei tempi. Un peccato, se si pensa che Gillian Flynn era al lavoro sull’adattamento della serie britannica da più di sette anni e aveva già iniziato a raccogliere spunti in vista di un’eventuale Utopia 2. La mia idea non era soltanto americanizzare la serie e affrontare temi che toccassero gli americani in molti modi, ma anche ritrarre le cose in modo crudo e cattivo, con realismo. Mentre Dennis Kelly [sceneggiatore della Utopia britannica, ndr] si è ispirato alle stesse graphic novel, io ho guardato più ai thriller paraonici degli anni ’70 che tanto amo, spiegava nel presentare la serie al Comic-Com@Home di quest’anno.

In attesa di eventuali reazioni da parte di cast e showrunner o comunicati ufficiali, la notizia è questa: Utopia 2 su Prime Video non si farà. Gli episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Prime Video.