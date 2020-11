Siamo nelle fasi finali della beta EMUI 11 su Huawei P40. Per la metà di dicembre i dispositivi dei top di gamma 2019 dovrebbero ricevere la versione stabile dell’aggiornamento anche in Italia secondo una tabella di marcia ufficiale. Tuttavia lo sviluppo del prezioso pacchetto continua e, oltre alle novità già note per l’interfaccia, si arricchisce giorno dopo giorno di tanti plus importanti e funzionali.

Grazie ad Huawei Central apprendiamo che l’ultima versione sperimentale dell’update EMUI 11 su Huawei P40 appena partita in Cina è quella siglata come la 11.0.0.155. Quest’ultima segue la precedente 11.0.0.145 e porta con se almeno tre implementazioni importanti, quelle relative ad un nuovo tema a rinnovate Air Gesture e pure alla gestione multi-window di contenuti sul display.

A cosa hanno lavorato più precisamente gli sviluppatori nelle ultime settimane? L’ultima versione beta EMUI 11 su Huawei P40 porta il nuovo tema “Notte Stellata” per chi vorrà fornire un nuovo look al suo dispositivo con scenari notturni davvero spettacolari. Una seconda novità appena introdotta dagli esperti riguarda le air gesture, dunque i comandi impartiti senza toccate il display del telefono. Anche solo con il nuovo update sperimentale sarà possible muovere la mano verso destra per voltare pagina, per scorrere delle foto, ancora aggiungere la possibilità di ripondere a chiamate. Per finire, per mettere in pausa un brano musicale sarà possibile premere in aria con un solo dito.

Sempre l’ultima sperimentazione EMUI 10 su Huawei P40 introduce anche la correzione di un piccolo bug presente per la visualizzazione multi-finestra intelligente sui dispositivi. Questo riguardava la dimensione della finestra mobile che non poteva essere regolata nella scena con lo schermo orientato orizzontalmente. Insomma le novità non mancano neanche nell’ultimo update incrementale della nuova interfaccia che, a questo punto, dovrebbe arrivare praticamente perfetto e senza errori a bordo dei telefoni solo tra una manciata di giorni anche dalle nostre parti.