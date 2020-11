S.W.A.T. 3 balla da sola o quasi. La serie tornerà in onda questa sera su Rai2 con un nuovo episodio ma con lei non ci sarà Bull 4 che non va in onda oggi, 28 novembre, e nemmeno nelle prossime settimane. Michael Weatherly e i suoi sono finiti in panchina perché la scorsa settimana la serie si è conclusa con un fantastico finale che ha messo le basi per la quinta stagione già annunciata e in lavorazione negli Usa. Bull tornerà su Rai2 non prima della prossima primavera e questo significa che S.W.A.T. 3 dovrà aprire la serata che proseguirà poi con Criminal Minds 15 e con Blue Bloods 10 al via proprio oggi, 28 novembre.

Cosa succederà nei nuovi episodi? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ma fino a quel momento, continueremo la corsa con S.W.A.T. 3 con l’episodio numero 17 dal titolo “Hotel L.A.” in cui il team dovrà trovare il modo per entrare in un hotel in cui una banda ha preso in ostaggio i civili presenti. Guest star dell’episodio sarà Ryan Hurst, il mitico Beta di The Walking Dead, braccio destro della leader dei Sussurratori. Quale sarà il suo ruolo e cosa succederà questa sera?

S.W.A.T. 3 tornerà anche la prossima settimana con un doppio episodio, il 4 e il 5 dicembre. Proprio venerdì prossimo andrà in scena con l’episodio numero 18 dal titolo “Stigma” in cui Hondo e il team corrono per trovare il loro ex leader, Buck Spivey, quando temono che stia cercando di farsi del male. La serie andrà in onda fino al 19 dicembre, giorno della visione dell’ultimo episodio, e poi tornerà a gennaio con i nuovi episodi di S.W.A.T. 4. Siamo sicuri che i fan gradiranno questa messa in onda quasi contemporanea a quella americana che ha preso il via proprio lo scorso 11 novembre con una doppia première.

Ecco il promo della nuova stagione: