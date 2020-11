Lovecraft Country 2 ci sarà? In attesa di scoprirlo, si conclude stasera, sabato 28 novembre, la prima stagione della serie basata sul romanzo horror di Matt Ruff e trasmessa negli USA su HBO. Sky Atlantic manderà in onda gli ultimi due episodi in cui assisteremo a diversi colpi di scena che sconvolgeranno ancora una volta le vite dei protagonisti. Tic, Leti, Montrose e Ruby si affideranno alla potente Christina per salvare la giovane Dee dal suo tragico destino, ma ogni cosa ha un prezzo.

Nel nono episodio della serie, il primo in onda stasera, Hippolyta torna improvvisamente in città dopo il suo assurdo viaggio negli universi alternativi. In quei luoghi la donna avvisa di aver appreso una conoscenza che permetterà ai nostri eroi di viaggiare indietro nel tempo e andare a recuperare così il Libro dei Nomi che Christina brama ardentemente. In quelle pagine, andate perdute nel 1921 durante il Massacro di Tulsa, Tic, Leti e Montrose sperano di trovare la soluzione per salvare Dee. Nel passato, Montrose rivive i suoi traumi e Tic scopre qualcosa in più su suo padre. Ruby, intanto, deve decidere da che parte stare: aiutare Christina a portare a termine il suo rituale per raggiungere l’immortalità, con tutte le conseguenze del caso, oppure aiutare sua sorella e gli altri?

Nel decimo episodio della serie, nonché finale di stagione, dopo aver recuperato il Libro dei Nomi, Tic, Leti e Montrose possono salvare Dee. La ragazzina, però, non sarà mai più la stessa dopo questa brutta avventura. Ci penserà sua madre a consolarla, facendole sapere di avere una sorpresa per lei. Intanto, Christina è pronta per mettere in atto il rituale, ma niente andrà come previsto. È arrivato il momento di cambiare la storia.

Nel cast di Lovecraft Country, Jurnee Smollett nel ruolo di Letitia “Leti” Lewis; Jonathan Majors è Atticus “Tic” Freeman; Aunjanue Ellis è Hippolyta Freeman; Courtney B. Vance è George Freeman; Wunmi Mosaku è Ruby Baptiste; Abbey Lee interpreta Christina Braithwhite; Jamie Chung è Ji-Ah; Jada Harris è Diana Freeman; e Michael K. Williams nei panni di Montrose Freeman.

Lovecraft Country 2 ci sarà? La HBO non si è ancora espressa sul futuro della serie horror, dato che il materiale a cui attinge è stato esaurito. La showrunner Misha Green ha però dichiarato di aver parlato con la rete a proposito di una seconda stagione, per cui ha già diverse idee. Si potrebbero infatti esplorare il multiverso e dare una nuova direzione e ambientazione alla storia, ma il rischio sarebbe quello di stravolgere completamente il franchise originale.

Il finale di Lovecraft Country è in onda sabato 28 novembre alle 21:15 su Sky Atlantic. La serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.