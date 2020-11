Lo speciale di Amici del 28 novembre inizia con le conferme dei banchi. I ragazzi all’interno del programma, infatti, settimana dopo settimana sono chiamati a preparare esibizioni da sottoporre al giudizio dei docenti per la conferma del proprio posto ad Amici.

Inizia la cantante lirica Letizia, alla quale Arisa conferma il banco con il dissenso di Rudy Zerbi che non ha mai sostenuto l’accesso della ragazza ad Amici: “Letizia è una bravissima cantante lirica ma non può cantare il pop; è un quadro sfregiato”.

Si continua con la sfida tra Gregory e Leonardo Lamacchia proposta da Arisa. Arisa vorrebbe che Gregory prendesse il posto di Leonardo, al momento concorrente del programma. Giudica un ex docente di Amici, Carlo Di Francesco.

La sfida si apre sulle note di Una Lunga Storia D’Amore di Gino Paoli, poi Leonardo canta l’inedito L’Appuntamento. Il giudizio di Carlo Di Francesco premia Leonardo Lamacchia per la “personalità un po’ più a fuoco”. Arisa sorride: “Sono felice per Leonardo ma mi dispiace per Gregory, era come un pulcino imbarazzato e ha delle potenzialità”.

Leonardo è ovviamente contento di aver conservato il suo banco.

Dal canto al ballo, nello speciale di Amici del 28 novembre si esibisce Samuele con una coreografia da lui elaborata per raccontarsi tramite Spiderman. Si passa alla conferma della maglia del cantante Raffaele che canta 1950.

Anche la ballerina Rosa si esibisce e conferma la propria maglia. Rudy Zerbi manda in sfida il cantante Giulio, contro Deddy. Giudica la sfida Federica Camba. Deddy canta l’inedito Nella Notte; Giulio risponde con l’inedito Vieni Con Me. Vince Deddy, che entra ad Amici; Giulio perde la maglia e viene eliminato.