Per qualche ragione non avete mai utilizzato Apple Music? Sappiate che Shazam, che pure è in possesso dell’azienda californiana di Cupertino, potrà omaggiarvi con 5 mesi di abbonamento gratuito, offrendovi quindi due mensilità in più rispetto al periodo di prova tradizionale, dalla durata di 3 mesi. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, per accaparrarvi la promozione non bisognerà fare altro che aprire l’app di Shazam sul proprio iPhone o iPad, provare ad identificare il titolo di una qualsiasi traccia musicale ed attendere. Il brano verrà regolarmente riconosciuto, insieme all’opzione che vi permetterà di riprodurlo su Apple Music. Cliccandoci, comparirà a schermo un messaggio di invito ad attivare la prova gratuita di 5 mesi.

Tuttavia, la promozione non è per tutti, ma solo per gli utenti che non hanno mai provato prima Apple Music (la relativa notifica comparirà, quindi, solo per i soggetti selezionati). L’offerta sarà valida fino al 17 gennaio.Immaginiamo che non vogliate perdervi questa opportunità: in fondo, stiamo parlando del servizio di streaming musicale con una libreria di 70 milioni di brani da poter ascoltare senza pubblicità, anche offline scaricandoli. Scaduta la prova gratuita di 5 mesi, l’abbonamento ad Apple Music, qualora lo si vorrà rinnovare, avrà un prezzo di 9,99 euro al mese. Ci sarebbe da considerare anche il piano per studenti (4,99 euro al mese) per quanti ne hanno i requisiti, e quello famiglia (14,99 euro al mese), quest’ultimo per la condivisione del servizio di streaming musicale di Cupertino con il proprio gruppo di condivisione ‘In famiglia’.

Non sono affatto pochi 5 mesi di prova gratuita: se non avete mai usato prima Apple Music e volete provarlo, con Shazam sapete adesso come fare per attivarla. Nel caso in cui qualcosa non vi fosse chiaro e voleste farci qualche domanda, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.