DxOMark è sceso nuovamente in campo, questa volta per analizzare la resa del comparto fotografico di iPhone 12 (potete trovare l’analisi completa a questo indirizzo), che ricordiamo montare la stessa attrezzatura di iPhone 12 Mini (sensore principale da 12MP con apertura f/1.6 con PDAF e OIS, grandangolo da 12MP con apertura f/2.4 e videoregistrazione 4K a 24, 30 e 60fps, 1080p a 30, 60, 120 e 240 fps, Dolby Vision HDR, Gyro-EIS). Il punteggio assegnato da DxOMark ad iPhone 12 ammonta a 122 lunghezze, che però non gli consente di entrare nella Top10.

Il melafonino nella sua forma tradizionale fa molto bene in quelli che sono gli aspetti fondamentali della fotografia (esposizione, gestione cromatica, messa a fuoco e dettagli; meno la gamma dinamica, che sarebbe potuta essere più ampia), ma purtroppo si fa notare un certo rumore digitale. Manca il teleobiettivo, e quindi lo zoom ottico (quello digitale non tiene il passo con la concorrenza). Tutt’altra musica è iPhone 12 in termini di riprese video, conquistando la terza posizione in classifica, a pari merito con iPhone 12 Pro e dietro soltanto a Huawei Mate 40 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Molto bene l’esposizione, la gamma dinamica, la resa cromatica, la stabilizzazione e l’autofocus, meno, anche in questo caso, il rumore digitale (i dettagli più fini tendono a sparire quando cala il buio). La cosa non dovrebbe comunque frenarvi dal puntare su iPhone 12, che resta un ottimo dispositivo sotto il profilo multimediale (con quello che costa sarebbe stato strano il contrario). A proposito di prezzo, in questo articolo trovate il costo dei componenti interni di iPhone 12 ed i dettagli sulla loro provenienza (ci riferiamo sempre al modello base). Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione (vi risponderemo nel più breve tempo possibile).