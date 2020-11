Criminal Minds 15 raggiunge quota metà stagione su Rai2: il procedural di CBS, alla sua ultima stagione, segna il giro di boa con la programmazione italiana in prima visione in chiaro.

L’ultimo capitolo del celebre crime, dedicato alle investigazioni degli psicocriminologi dell’FBI, ha una trama percorsa dal tema della caccia al serial killer Everett Lynch, ribattezzato Il Camaleonte per le sue doti da abile trasformista e mago della fuga, ma non per questo mancano in Criminal Minds 15 casi singoli di puntata ad impegnare la squadra di Rossi.

Il quinto episodio di Criminal Minds 15, in onda in prima tv su Rai2 sabato 28 novembre alle ore 21.50, si intitola Fratelli e vede la squadra indagare su misteriose sparatorie che li coinvolgeranno direttamente. Il serial killer che stanno cercando senza sosta è tornato in azione.

Dopo una serie di sparatorie mortali, il team BAU si reca a Des Plaines per indagare su quello che sembra essere un serial killer copione. Gli sforzi vengono respinti quando i membri del BAU vengono presi di mira.

Il sesto episodio di Criminal Minds 15 in onda il 5 dicembre, sempre alle 21:50 su Rai2, si intitola invece Appuntamento al Buio.

Dopo che un padre e una figlia sono stati rapiti, un ex nemico del BAU ritorna con richieste molto specifiche per il Dr. Reid che danno un significato completamente nuovo alla fase “decollo”.

Si tratta degli episodi centrali di Criminal Minds 15, che si conclude con soli 10 episodi, meno della metà delle stagioni tradizionali. CBS, indecisa se rinnovare la serie per una quindicesima stagione, ha deciso infatti di realizzarne una dalla durata minore per dare una conclusione all’amata saga che ha fatto la storia del genere crime in tv.

In Italia Criminal Minds 15 va in onda ogni sabato insieme a S.W.A.T 3 e ai nuovi episodi di Blue Bloods 10.