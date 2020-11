Proseguono le repliche di Lucifer 3 nel pomeriggio di Italia1. Sabato 28 novembre la rete Mediaset ripropone il consueto singolo episodio della terza stagione, in attesa di aver notizie su un’eventuale programmazione delle nuove stagioni in chiaro. Finora, la quarta e la prima parte della quinta stagione sono solo disponibili sulla piattaforma di streaming Netflix.

Salvo cambiamenti, le repliche di Lucifer 3 faranno compagnia al pubblico di Italia1 almeno fino alle feste natalizie con un episodio a settimana. La sesta stagione, attualmente in produzione, sarà l’ultima per la serie tv. Tom Ellis ha infatti confermato la sua volontà a non proseguire oltre, sentendosi pronto a dire addio al suo alter ego dopo quasi cinque anni di messa in onda. Se invece vi interessano le serie con protagonista il diavolo, in questo articolo vi diamo qualche consiglio.

Andiamo alle anticipazioni sulla replica di oggi pomeriggio.

Si intitola L’angelo di San Bernardino l’episodio 3×20 che vedremo sabato 28 novembre, ed ecco la trama:

Lucifer e Chloe indagano su un omicidio in cui un testimone dichiara di essere stata salvata da un angelo custode; la relazione tra Pierce e Chloe prende una piega interessante; Lucifer scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutto.

Le repliche di Lucifer 3 su Italia1 proseguono sabato 5 dicembre ma l’orario di messa in onda cambierà leggermente: dalle 14:15 slitta alle 14:40. Ecco la trama dell’episodio 3×21 dal titolo Tutto quello che fa Pierce io lo faccio meglio:

Quando una prima ballerina viene brutalmente uccisa, Lucifer aiuta Chloe a risolvere il caso e cerca di distoglierla da Pierce. Amenadiel prega Charlotte di aiutarlo con un piano importante, e Maze rimane devota a una task da cui Pierce le ha chiesto di stare alla larga. Poi, Chloe confronta Lucifer sulla sua intromissione nella sua vita. Proprio quando è sul punto di fare una enorme confessione, Lucifer scopre qualcosa che cambia tutto.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Dalle 15:05 Italia1 trasmette tre episodi di Manifest con una nuova maratona pomeridiana fino alle 18:00. L’appuntamento con Lucifer 3 è alle 14:15.