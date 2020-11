Astrid e Raphaelle 2 tornerà nel 2021: le riprese della seconda stagione sono già in corso dopo che la serie è stata rinnovata da France 2 per il grande successo riscosso con la prima.

Ben 4,4 milioni di telespettatori in media e il 17,7% di share sono i numeri in patria di questo crime al femminile, che racconta la storia della Comandante Raphaëlle Coste, la cui vita cambia dopo l’incontro con Astrid, funzionaria degli archivi giudiziari delle forze dell’ordine affetta da sindrome di Asperger.

In Italia Giallo ha trasmesso la prima stagione quest’autunno, col finale in onda il 22 novembre: Astrid e Raphaelle 2, con nuovi casi ed enigmi da risolvere per la poliziotta e la sua insolita aiutante, è attesa per il 2021 su France2 e probabilmente entro l’anno arriverà anche sul canale 38 del digitale terrestre.

I nuovi episodi, infatti, sono già in cantiere: le riprese sono partite durante l’estate, quando l’allentamento delle restrizioni per la pandemia da Coronavirus hanno permesso alla Francia di riprendere fiato rispetto al lockdown di primavera. Le due protagoniste Lola Dewaere e Sara Mortensen sono ancora impegnate sul set, come dimostrano gli scatti di un paio di settimane fa, apparsi sui canali social della casa di produzione indipendente che realizza Astrid e Raphaelle 2.

Sul set allestito a Parigi e nei dintorni della città, si lavora per girare 8 episodi di Astrid e Raphaelle 2, tanti quanti ne ha avuti la prima stagione. Insieme alle due protagoniste Sara Mortensen (Astrid) e Lola Dewaere (Raphaëlle), torneranno Benoît Michel (Nicolas), Meledeen Yacoubi (Arthur), Geoffroy Thiebaut (Alain Gaillard), Jean-Louis Garçon (Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier) e Jean-Benoît Souilh (William Thomas).

La serie non ha ancora una data di debutto per la seconda stagione, ma seguendo le orme della prima Astrid e Raphaelle 2 dovrebbe debuttare in Francia nella prima metà del 2021, sempre se la pandemia in corso non sarà d’intralcio alla prosecuzione delle riprese. Se il programma sarà rispettato, Astrid e Raphaelle 2 potrebbe arrivare successivamente in Italia, in prima tv su Giallo il prossimo autunno. Intanto, la prima stagione è disponibile sulla piattaforma streaming Dplay.