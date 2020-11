Alanis Morissette canta Happy Xmas (War Is Over) e una delle canzoni più belle sul Natale, sulla pace e sull’anno che verrà diventa ancora una volta la colonna sonora delle festività. Un anno infausto, questo 2020, durante il quale abbiamo conosciuto le barriere tra noi e la nostra quotidianità, la distanza dai nostri affetti e la scomparsa di molte persone travolte dalla forza brutale di questa pandemia.

Mentre la paura per il Covid-19 ci stringe ancora in una morsa la cantautrice canadese ha scelto di proporre la sua versione della meravigliosa canzone di John Lennon e Yoko Ono. Nessuna rivisitazione particolare: Alanis Morissette canta Happy Xmas (War Is Over) senza alterarne l’atmosfera, mantenendo le sfumature celebrative e la forza corale.

Nel video che accompagna la cover di John Lennon l’artista di Ironic si presenta insieme alla sua famiglia sul grande letto matrimoniale con la scritta “Bed Peace” sullo sfondo. Lo stile è lo stesso delle proteste Bed-In dell’ex Beatles con Yoko Ono, messe in atto dalla coppia durante la loro luna di miele dal 25 al 31 marzo 1969 tra Amsterdam e Montréal. Sulle loro teste, appunto, imperavano cartelli con le scritte “Hair Peace” e “Bed Peace”.

Durante il bed-in di Montréal John Lennon e Yoko Ono registrarono anche l’inno pacifista Give Peace A Chance. I bed-in erano delle dimostrazioni pacifiche di dissenso contro la guerra del Vietnam, un argomento che in quegli anni aveva smosso tantissimi artisti nei loro appelli alla pace.

Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon fu pubblicata nel 1971, ispirata dal brano folk Stewball di Peter, Paul and Mary e pensata dal cantautore dopo gli eccessivi ricorsi a White Christmas durante le festività natalizie. Oggi ci accorgiamo che tutto è ancora tremendamente attuale: non c’è il Vietnam, c’è un nemico invisibile. Per questo Alanis Morissette canta Happy Xmas (War Is Over), perché il mondo affronta una nuova guerra.