Debutta Blue Bloods 10 su Rai2 e festeggia un traguardo importante. Il primo episodio della decima stagione, ambientato dopo il matrimonio di Jamie ed Eddie, costituisce infatti il 200° dell’intera serie. Complice la pandemia di Covid-19, che quest’anno ha costretto le produzioni televisive e cinematografiche ad apportare dei cambiamenti, la decima stagione di Blue Bloods è stata ridotta da 22 a 19 episodi.

In onda dal 2010 sulla rete CBS, lo show è stato rinnovato per un’undicesima stagione che sarà trasmessa dal mese di dicembre in patria, ma le vicende della famiglia Reagan sono destinate a non concludersi qui. Per Tom Selleck, protagonista e interprete del patriarca Frank, la serie poliziesca ha ancora vita lunga.

“Non credo che ci sia un punto finale”, aveva dichiarato lo scorso maggio. “Penso che ci sia molta vita nello show, fino a quando puoi lasciare che i personaggi crescano e invecchino. C’è un’evoluzione. È iniziato come uno spettacolo basato sui personaggi e lo è ancora di più ora. Quando arrivi a un punto come questo, il pubblico è ormai entrato nei panni dei protagonisti.”

Blue Bloods 10 su Rai2 andrà in onda nella seconda serata con un nuovo episodio ogni sabato a partire dalle 22:35, dopo Criminal Minds 15. Andiamo alle anticipazioni.

Si intitola Sotto mentite spoglie l’episodio 10×01 che vedremo stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Danny e Baez sono alle prese con un’indagine per omicidio portata alla loro attenzione da Maggie, la medium che in precedenza li aveva aiutati a risolvere un caso; Frank cerca un modo per aiutare il suo ex partner Lenny Ross quando la figlia di quest’ultimo viene arrestata.

Blue Bloods 10 su Rai2 torna sabato 5 dicembre con il secondo episodio della stagione dal titolo La lista nera. Ecco la sinossi: Erin non è d’accordo quando Frank scopre che l’ufficio del procuratore distrettuale tiene un elenco di ufficiali che considerano inaffidabili; Danny e Baez reclutano un mafioso in pensione per assisterli in un’indagine; un predatore si atteggia come autista di car-sharing.

Nel cast di Blue Bloods 10, Tom Selleck nel ruolo di Frank Reagan; Donnie Wahlberg è Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Sami Gayle è Nicky Reagan-Boyle; Marisa Ramirez interpreta la Detective Maria Baez; and Vanessa Ray è Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara interpreta Garrett Moore; Robert Clohessy è il tenente Sidney Gormley; e Abigail Hawk nei panni della Detective Abigail Baker.

L’appuntamento con Blue Bloods 10 su Rai2 è per stasera alle 22:35.