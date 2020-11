Non poteva mancare il volantino Unieuro che parte oggi 27 novembre, e dunque proprio nel giorno del Black Friday 2020, per terminare poi il 3 dicembre. Si parla in prima pagina di gran finale, con gli ultimi 7 giorni di nuove offerte. La campagna promozionale informa che i negozi della catena sono aperti, e che informazioni su orari ed eventuali limitazioni sono consultabili sul sito ufficiale. Detto questo, va da subito precisato che il volantino Unieuro partito oggi 27 novembre nella giornata del Black Friday 2020 vede protagonista l’apprezzato Xiaomi Mi 10T Pro, che potrete acquistare al prezzo di 549,90 euro, con uno sconto del 15% sul listino originale.

Un altro pezzo importante del volantino Unieuro del 27 novembre, e quindi lanciato proprio in occasione del Black Friday 2020 (non per niente varrà per tutta la settimana), è il compromesso iPhone SE da 64GB, che potrete aggiudicarvi al prezzo di 429 euro (la campagna promozionale pone in offerta anche iPhone 12 Mini da 128GB a 799 euro, nello stesso tagli di memoria e con il medesimo sconto di Amazon). Non è di certo finita qua, in quanto il volantino Unieuro si sofferma anche sul Huawei P40 Lite, che, pur non potendo contare sui servizi Google, ha saputo conquistarsi una buona fetta di utenti proprio in virtù del prezzo basso cui viene proposto, oltre che per la discreta dotazione hardware che lo caratterizza. Il prezzo è di 199,90 euro, col 33% di sconto sul totale.

Non vogliamo rivelarvi altro, lasceremo siate voi a sfogliare personalmente il volantino Uniero di oggi 27 novembre (consultabile a questo indirizzo), che spalanca le porte alle offerte del Black Friday 2020, fatte anche di articoli di tante altre categorie. Magari poi ci direte su quale prodotto ricadrà la vostra scelta. Se avete qualche domanda da farci troverete in basso il box dei commenti con cui interagire.