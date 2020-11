Si parla ancora del DPCM di Natale in vigore dal 4 dicembre, con il sistema di monitoraggio che resterà improntato su tre fasce di rischio (rossa, arancione e gialla): l’obiettivo è quello di scongiurare un’eventuale terza ondata e di procedere nel frattempo ai vaccini. Come riportato dal ‘corriere.it‘, le scuole potrebbero restare chiuse, in quanto i presidenti delle Regioni si stanno opponendo, di concerto con l’invito ad agire con l’estrema prudenza da parte del ministro della Salute, alla riapertura dei licei prima del 7 gennaio.

Per quanto riguarda i confini regionali, si starebbe premendo per vietare gli spostamenti tra regioni anche in zona gialla, salvo rare eccezioni (andare a trovare i genitori anziani, oppure magari un anno rimasto solo, previa esibizione dell’autocertificazione al momento del controllo). Si potranno, al contrario, raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un comune diverso dal proprio, ma non se al di fuori dei confini regionali. Bisogna altresì tenere a mente che gli spostamenti fuori comune non sono consentiti in zona arancione e rossa. I bar ed i ristoranti potrebbero dover chiudere alle 18, anche nel corso delle festività natalizie (c’è chi ovviamente chi protesta con forza), mentre restano ancora da decidere gli orari dei negozi. Ci sarà probabilmente il coprifuoco anche a Natale ed a Capodanno, con coprifuoco fissato per le 22.

Niente vacanze invernali per adesso: arriveranno, però, i dovuti ristori per le attività costrette a restare chiuse, come le piste sciistiche. Quanto ai viaggi, chi rientrerà dall’estero dovrà sottoporsi obbligatoriamente al tampone, o comunque stare in quarantena per due settimane. Queste sembrano essere le ipotesi più accreditate per il DPCM di Natale in vigore dal 4 dicembre. Staremo a vedere se effettivamente i provvedimenti saranno questi, o se verranno apportate delle modifiche in corso d’opera in base all’andamento della curva epidemiologica.