Esce oggi in rotazione radiofonica Realize degli AC/DC, nuovo estratto da Power Up dopo l’anteprima di Shot In The Dark. La fenomenologia della band australiana sta tutta nella coerenza: al loro diciassettesimo album in studio gli scagnozzi di Angus Young mantengono ancora il loro stile. Da Rock Or Bust sono passati 6 anni e nel frattempo sono cambiate tante cose. Dalla morte di Malcolm Young alla temporanea uscita di scena di Brian Johnson gli AC/DC hanno attraversato 6 anni difficili dai quali, come possiamo sentire, sono felicemente usciti.

I suoni sono rimasti gli stessi, ma soprattutto lo stile: il blues riffato al servizio dell’hard rock, le soluzioni semplici ma robuste di Angus Young, il beat secco e dritto di Phil Rudd e la carica elettrica presente in ogni brano. Realize degli AC/DC arriva a pochi giorni dall’uscita di Power Up, l’attesissimo nuovo disco degli eroi di Back In Black, e conferma che la band australiana ha ancora tanta energia da sputare fuori.

Realize degli AC/DC, come tutte le tracce del disco, gode della collaborazione del produttore Brendan O’Brien, lo stesso che ha firmato Black Ice (2008) e Rock Or Bust (2014) che in più occasioni ha raccontato quanto sia vitale e motivante lavorare con la band australiana. A proposito del disco, si vociferava che avrebbe contenuto alcuni riff registrati da Malcolm Young prima di morire, una notizia che Angus Young ha smentito con toni perentori precisando che il fratello chitarrista scomparso nel 2017 aveva partecipato alle fasi iniziali del progetto, che in ogni caso è dedicato a lui e porta la sua anima.

Il nuovo singolo si apre con alcuni stop scanditi dall’hi-hat di Rudd per poi decollare con una ritmica che ricorda Highway To Hell. Nel ritornello tutto si apre con un coro che fa da tappeto. Realize degli AC/DC contiene tutta l’anima della band australiana.

Testo

[1a Strofa]

The moment you realize

Those moments just pass you by

Gonna take you to Paradise [Pre-Ritornello 1]

Move it

Make you prove it, yeah

Breakin’ out

Break it down

Feel the chills, feel the chills

Movin’ down your spine [Ritornello 1]

When we recall and realize

Make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly [2a Strofa]

Your eyes playin’ tricks on you

Your mind will seek the truth

You know you’re gonna make it through [Pre-Ritornello 2]

I said move it

Make you prove it

Shake it up, shake it down

Feel the chill, feel the chill

Movin’ down your spine [Ritornello 2]

When we recall and realize

Gonna make you realize

I got the power to electrify

Make or break, or satisfy

Feel a chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

Fly, fly [Ritornello 3]

When we recall and realize

Gonna make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

