Dietro il duetto di 25 Ore di Guè Pequeno feat. Ernia non c’è soltanto il profumo dell’ospite: in questo remix ritroviamo tutta l’abilità di Shablo. Un brano che già funzionava proprio per l’audacia di Shablo di trovare un tappeto musicale tanto dinamico quanto peccaminoso, nell’accezione più liberatoria del termine.

Ciò che rende forte il pezzo è il levare, il beat sensuale ma anche la linea melodica della voce. Del resto Guè Pequeno con l’ultimo capolavoro Mr. Fini, ha detto la sua sul mondo del rap italiano come se fosse una lezione per rimettere in ordine tutti i generi e sottogeneri. Lo ha fatto con consapevolezza e circondandosi di validi collaboratori. Ernia arriva oggi, con questo remix in cui troviamo anche le sue linee, insinuate con nuove parole nel testo che a questo giro viene arricchito.

Il testo di 25 Ore di Guè Pequeno feat. Ernia ricalca il desiderio di avere un’ora in più con quella donna che ha scatenato il colpo di fulmine. 25 ore anziché 24, un tempo dilatato durante il quale riflettere sulla possibilità di scrivere una canzone per quella nuova fiamma: “Ho sprecato tanti pezzi senza dedicarli a te”, cantano i due artisti all’unisono mentre immaginano di osservare la ragazza dall’interno della loro Audi con i vetri oscurati.

Shablo resta fedele al suo beat liberamente ispirato alla dancehall e al dub, stili raffinati che funzionano nei club e si adattano ad ogni occasione, anche a un duetto tra Guè Pequeno ed Ernia che in questa versione di 25 Ore diventa quasi la confessione tra due amici o un flusso di pensieri condiviso nello stesso desiderio.

La fede di Ernia per il rap è qui manifestata. Ricordiamo, infatti, la sua critica ai nuovi artisti e al modello Sfera Ebbasta che agli occhi di Ernia sono più influencer che rapper. In 25 Ore di Guè Pequeno feat. Ernia l’atto di fede è compiuto.

