Romulus verso il gran finale di questa prima, intensa, stagione. La serie Sky ha conquistato gli abbonati raccontando la storia di Roma come mai l’avevamo vista e strizzando l’occhio al successo anche oltre i confini nazionali, ma cosa succederà negli ultimi episodi? La serie andrà in onda questa sera, 27 novembre, con due nuovi episodi e con quello che sarà il penultimo appuntamento visto che il 4 dicembre ci aspetta il gran finale.

Bocche cucite ancora sulla trama degli ultimi episodi che andranno in onda venerdì prossimo con i titoli Debellare e Superbos portando allo stremo la lotta di Yemos ancora protagonista assoluto tra prigionia e ribellioni. Per lui le cose si complicano così come per gli altri protagonisti della serie firmata da Matteo Rovere (Ilia compresa), ma cosa succederà nel penultimo appuntamento di oggi?

Nel settimo episodio dal titolo Parcere, mentre Yemos e la Lupa, che è certa di essere stata abbandonata dalla dea, sono prigionieri di Spurius, Wiros e gli altri escono dal bosco e vengono accolti da Eulinos. Lì l’ex schiavo di Velia entra in contatto con Silvia che chiede notizie del figlio e che finisce poi impelagata nella possibile alleanza tra i seguaci di Rumia, Numitor e Lausus, solo così potranno affrontare Amulius che, intanto, accorre al capezzale della moglie, in preda ad atroci dolori. Gala è convinta che tutto questo abbia a che fare con l’ira degli dei mentre Ilia prosegue imperterrita lungo la strada della vendetta.

Nell’ottavo episodio di Romulus, con l’aiuto di Wiros e dei ruminales, Lausus lancia un attacco su Gabi per liberarla dagli invasori ma le loro usanze e il loro modo di agire è troppo diverso e questo potrebbe creare non pochi problemi, la loro missione è destinata a fallire? Ilia torna a casa ma Gala non vuole ederla mentre Amulius, diviso tra la moglie e la figlia, sembra pronto ad una decisione difficile. Dopo aver fatto uccidere i prigionieri sotto gli occhi impotenti della Lupa, Spurius fa incatenare il nipote di Numitor mentre Yemos si prepara a lottare fino alla fine, ora più che mai.