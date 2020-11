Ci sono nuovi riscontri per quanto riguarda la ricarica con PayPal per Iliad. Trattandosi di un metodo di pagamento assai popolare in Italia, è inevitabile che la questione sia sempre molto calda per il pubblico in questione. Ho provato ad affrontare il problema nel 2019, riportando un riscontro ufficiale da parte della compagnia telefonica, ma oggi la vicenda torna ad essere calda. Cerchiamo dunque di capire quale sia l’approccio da parte del brand francese, in attesa di eventuali modifiche tecniche che potrebbero far comodo a tante persone.

Cosa aspettarsi da Iliad sulla ricarica con PayPal

Provando ad analizzare la questione in modo più dettagliata, c’è da prendere in esame l’ultimo riscontro che ho avuto direttamente dall’assistenza di Iliad via social, in modo da farci un’idea più chiara su quello che ci aspetta a medio termine con questo operatore. La sensazione è che la questione “ricarica con PayPal” non cambierà a breve, ma allo stesso tempo ho riscontrato una piccola apertura che lascia ben sperare per il futuro. Questo quanto mi è stato detto sui social:

“Ciao Pasquale. Questa segnalazione per noi è molto importante e ti confermiamo che l’abbiamo presa in carico. Ti ricordiamo che puoi ricaricare il tuo numero anche tramite Simbox o presso un punto Sisal o Lottomatica. Grazie per averci scritto. Team iliad“.

Dunque, non aspettatevi svolte a breve, ma ora abbiamo quantomeno la consapevolezza che Iliad non escluda “a prescindere” la possibilità che un giorno possa essere data la possibilità ai propri clienti di effettuare ricariche per la propria SIM tramite PayPal.

La questione, da sempre, viaggia in parallelo con l’altra grande richiesta da parte del pubblico Iliad. Mi riferisco alla possibilità di creare un’app ufficiale. Sotto questo punto di vista, però, ho constatato solo chiusure da parte dell’operatore. Secondo voi avremo novità in merito nel 2021?