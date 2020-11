Il magazine GQ ha raccolto un lungo sfogo di Ozzy Osbourne sul Covid, la malattia che sta tenendo il mondo sotto scacco da quasi anno. La pandemia ha strappato alla vita tantissimi artisti e il Principe delle Tenebre non nasconde la sua preoccupazione. Ricordiamo, a tal proposito, che l’ex voce dei Black Sabbath ha rischiato la vita per una polmonite che lo ha costretto a un lungo riposo.

Nonostante questo Ozzy Osbourne è riuscito a portare a termine il suo nuovo album Ordinary Man, ma le sue condizioni di salute non sono ottimali specialmente nel contesto di una pandemia. Per questo le parole di Ozzy Osbourne sul Covid sono piene di consapevolezza e paura: “Se prendo il virus sono fo**uto“, racconta alle colonne di GQ. La rockstar, infatti, spiega di essere già provato da un enfisema polmonare e ricordiamo che l’infezione del Covid-19 attacca principalmente le vie respiratorie.

L’enfisema attacca principalmente le pareti dei polmoni e contrarre il virus della Sars-CoV-2 potrebbe essere letale per il Principe delle Tenebre. Ozzy Osbourne, inoltre, ricorda che quando una persona raggiunge i 70 anni di età non è più il ragazzino pieno di difese di una volta. Il suo prodotture Andrew Wyatt, quando ha preso il virus, aveva paura di addormentarsi e non svegliarsi più. “Funziona come un’esperienza post-mortem”, precisa Ozzy: “Ti cambia la vita”.

La rockstar sta usando tutte le precauzioni indossando la mascherina quando esce fuori casa: “Non amo le mascherine”, afferma, e per questo passa la maggior parte del tempo dentro la sua abitazione. L’ex Black Sabbath è atteso in Italia nel 2022 per la data a Bologna dell’8 febbraio insieme ai Judas Priest per il No More Tours 2.

Lo sfogo di Ozzy Osbourne sul Covid è dunque più che fondato: Il Principe delle Tenebre ha ancora tante, troppe cose da fare.