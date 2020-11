Gli appassionati di videogame saranno felici di sapere che ci sono anche le offerte PS Store tra le tante promozioni avviate nelle ultime settimane in occasione del Black Friday 2020. Venerdì Nero che per quest’anno va a cadere proprio nella giornata di oggi, 27 novembre, e che si presenta come una ghiottissima occasione per portarsi a casa titoli di assoluto richiamo a prezzi sensibilmente ribassati, o addirittura una console a scelta tra PS4, Xbox One e Nintendo Switch – soprattutto ora che sono disponibili le piattaforme next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

E se è vero che tra le nuove offerte PS Store volute dal colosso giapponese per il Black Friday troviamo numerosi giochi PS4 con upgrade gratuito a PS5 scontati – pensiamo a Watch Dogs Legion, No Man’s Sky, FIFA 21 Beckham Edition e Borderlands 3, solo per fare qualche esempio -, allo stesso modo nei listini digitali del negozio Sony è possibile individuare produzioni in pixel e poligoni dal costo davvero irrisorio, che in molti casi si assesta al di sotto dei 10 euro. Non tutti sono ovviamente meritevoli, di conseguenza abbiamo selezionato per voi i saldi sui giochi che andrebbero almeno provati da chi possiede una console della grande famiglia PlayStation.

Che vogliate giocarlo su PS4 o su una fiammante PS5, God of War rappresenta ancora oggi una delle esclusive più potenti dell’azienda dagli occhi a mandorla. Impossibile allora lasciarselo scappare, considerando che con le offerte PS Store del Balck Friday 2020 è in vendita a soli 9,99 euro. Nella nutrita lista – che potete consultare per intero collegandovi a questo indirizzo – abbiamo anche ARK Survival Evolved a 8,99 euro, il Criminal Enterprise Starter Pack di GTA Online a 4,99 euro, Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8,99 euro, PUBG a 9,89 euro, The Division 2 Warlords of New York a 8,99 euro, World War Z a 8,99 euro e Wolfenstein Cyberpilot a 5,99 euro. Cosa ne dite, ne approfitterete? Vi ricordiamo che i saldi su PlayStation Store saranno attivi fino al primo dicembre.