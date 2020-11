È morto il suocero di Stefano D’Orazio. Il padre di Tiziana Giardoni si è spento dopo una lunga lotta per vincere la malattia, che in queste ore non gli ha lasciato scampo.

La moglie del batterista dei Pooh ha così salutato il padre, affidandolo alle ideali cure di suo marito che ha perso il 6 novembre scorso a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus. Queste le sue parole, comparse sui social.

“E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori. Ciao papino mio, ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”

Roby Facchinetti ha voluto lasciare un pensiero per Tiziana Giardoni, che ha appena perso il padre.

“Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”.

Tiziana Giardoni è stata vicina a suo marito fino all’ultimo, fino a che è stato portato via dall’ambulanza per condurlo al Columbus del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono precipitate rapidamente, fino a condurlo alla morte avvenuta il 6 novembre.

Il 5 dicembre si terrà il ricordo di Stefano D’Orazio organizzato dalla Rai e realizzato con il concerto che i Pooh avevano tenuto a San Siro e nel quale saranno inserite alcune interviste fatte a coloro che l’hanno conosciuto.

Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio si sono sposati nel 2017 dopo un lungo periodo d’amore che hanno coronato con il matrimonio, nel giorno del compleanno del batterista dei Pooh. Alla cerimonia hanno partecipato tutti gli ex Pooh con Riccardo Fogli, che era tornato nella formazione in occasione della reunion per il cinquantennale, che hanno concluso con il concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 30 dicembre 2016.