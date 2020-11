Lombardia zona arancione o ancora zona rossa? Come riportato da ‘ilnotiziario.net‘, l’estensione del periodo in cui la Regione stazionerà nella fascia a rischio più elevato sembra ormai ad un passo dal realizzarsi. Resta attesa nelle prossime ore l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che ufficializzerà il destino del territorio fino al 3 dicembre, giorno in cui ricordiamo scadranno le norme del DPCM di inizio novembre, a cui subentrerà quello di Natale, idealmente in vigore dal 4 dicembre (potete trovare in questo articolo le ultime per quanto riguarda le scuole, gli spostamenti tra Regioni, il coprifuoco, le seconde case ed i negozi). Vedere la Lombardia zona arancione da subito diventa ogni secondo più complicato.

Il Presidente Attilio Fontana ha scritto di non essere d’accordo sulla permanenza della Regione in zona rossa, affermando che i parametri del territorio sono pienamente da zona arancione. Gli automatismo, a suo dire, dovrebbero valere in positivo per una promozione quanto in negativo per un declassamento, così da dare respiro alla popolazione ed all’economia locale. Restare ancora in zona rossa per la Lombardia vorrebbe dire non fotografare la realtà dei fatti e non dare merito ai grandi sacrifici fatti fin qui dai cittadini locali.

In ogni caso, la decisione finale non spetta a Fontana, ma al ministro della Salute Speranza, che nelle prossime ore renderà noto il destino della Regione. Lombardia zona arancione o ancora zona rossa, per adesso la sensazione protende per la seconda ipotesi, almeno fino al 3 dicembre, anche se non è detta l’ultima parola. Aspettiamo la firma sull’ordinanza ufficiale da parte di Roberto Speranza per tirare le somme sulla Lombardia e le altre Regioni in bilico. Se nel frattempo avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.