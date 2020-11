C’è fisiologicamente molto attesa attorno al Huawei P50, considerando che il nome restituisce quello che sarà lo smartphone top di gamma per il prossimo anno del colosso cinese della telefonia. Device mobile che ha fatto più volte capolino nei vicoli del web – e pure sulle nostre pagine – nelle ultime settimane con diverse indiscrezioni, che spaziano dal debutto sul mercato fissato dal produttore alle caratteristiche che dovrebbero pennellarne la scheda tecnica finale.

La giornata di oggi, 27 novembre – per altro quella dedicata al Black Friday di quest’anno, e dunque pennellata di seducenti offerte hi-tech – non fa eccezione, e ci regala quindi un nuovo rapporto pubblicato da MyDrivers. Come si legge sulle pagine del portale Gizmochina, questo report va a suggerire che Huawei sarebbe intenzionata ad implementare un’importante novità nel comparto fotografico del suo prossimo dispositivo. In particolare, si tratta delle cosiddette lenti liquide, tecnologia che applicata agli obiettivi dovrebbe garantire una messa a fuoco in pochi millisecondi e con un tasso di precisione di quasi il 100%. Almeno a giudicare dai dati diffusi in rete.

L’utilizzo di questa feature permetterebbe allora alle lenti del Huawei P50 di cambiare forma sfruttando un nuovo materiale ottico, capace di mutare forma quando viene attraversato dall’elettricità. Secondo il parere degli insider di settore, una soluzione di questo tipo potrebbe anche migliorare la stabilizzazione ottica dell’immagine, seppur le incognite all’orizzonte siano ancora numerose, tanto che Huawei non è ancora sicura di andare ad implementare la tecnologia nel top gamma del 2021. E’ però cosa nota che i tecnici della società stiano lavorando sulle lenti liquide e sulle loro applicazioni già dal mese di dicembre dello scorso anno, come confermato da un brevetto emerso online ad aprile del 2020.

Non ci resta allora che attendere conferme o smentite dalla Cina, in vista della presentazione ufficiale della gamma Huawei P50 e del suo rinnovato comparto fotografico. Anche voi non vedete l’ora di saperne di più?