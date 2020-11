Il lancio di PS5 ha sostanzialmente sconvolto il mercato mondiale. La nuova console di casa Sony – così come quella di Microsoft, con Xbox Series X – ha calamitato le attenzioni della community. E, con i preorder esauriti in pochi minuti, non appena resi disponibili sui principali store online, la speranza è dunque quella di vederne spuntare nuove unità in stock.

Una speranza (almeno per il momento) vana, visti comunque i tempi tecnici necessari per poter completare il processo produttivo e distributivo. C’è Sony che però nutre speranze in vista di Natale, con ulteriori PS5 che potrebbero andare a soddisfare le richieste di una community piuttosto famelica.

PS5 sparite, Amazon UK fa luce sui colpevoli

C’è chi prova a porre rimedio all’assenza dell’hardware dagli scaffali in maniera ben poco ortodossa (nonché legale, ndr). È la storia che arriva da oltre manica, dal Regno Unito, dove numerosi utenti hanno atteso invano l’arrivo della propria console.

I preordini di PS5 effettuati sul portale britannico di Amazon non sono infatti stati recapitati agli acquirenti. Pronta la risposta degli addetti al servizio clienti, che hanno constatato la problematica e hanno rimborsato l’intera cifra sborsata ai clienti, più un piccolo bonus consolazione di cinque sterline. Utenti che sostanzialmente si ritrovano quindi al riparo dal danno economico, ma di certo non da quello emotivo e (probabilmente anche) psicologico.

E le indagini da parte del colosso internazionale non sono tardate a partire. Ci hanno subito voluto vedere chiaro gli uomini di Jeff Bezos che, imbeccati anche da alcuni filmati degli utenti, hanno subito fatto centro. Rei del misfatto sarebbero alcuni corrieri che, ingolositi dalla refurtiva, si sono macchiati del furto.

Sono attese le ripercussioni da parte di Amazon, che non ha nascosto il proprio risentimento, e si appresta ad avviare azioni legali importanti. C’è d’altronde da tutelare la propria immagine e la propria impeccabilità, e non si può certo lasciar correre su una vicenda del genere.

