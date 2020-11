Per stabilire quali siano le 5 canzoni migliori di Jimi Hendrix è sempre opportuno riunirsi e fare una cernita, considerata l’immensità di un artista che ha cambiato la storia del rock. La redazione ha fatto brainstorming in una situazione che ricordava la riunione di condominio di Fantozzi.

Sì, perché parlare di Jimi Hendrix mettendo in mezzo i numeri non è semplice. Nel suo breve ma intenso percorso fu capace di creare una rivoluzione: un uomo di colore che non si era confinato nel blues ma che lo aveva arricchito premendo sul distorsore, e in quel tempo non era scontato. Ecco le nostre soluzioni.

Foxy Lady (1967)

Partire a bomba con il primo album non è da tutti. Foxy Lady (talvolta Foxey Lady) ha quel bum-bum-cha che ti fa capire con chi hai a che fare. Il brano apre il disco d’esordio Are You Experienced (1967).

Purple Haze (1967)

Prima traccia della versione USA di Are You Experienced, Purple Haze è quel riff che ti tiene sospeso per poi ricongiungersi e devastarti, specie dietro i colpi di rullante di Mitch Mitchell.

Voodoo Child (Slight Return) (1968)

Se c’è una canzone che ha sdoganato il wah-wah è proprio Voodoo Child (Slight Return), reprise di Voodoo Chile contenuta nel capolavoro biblico Electric Ladyland (1968).

All Along The Watchtower (1968)

Con All Along The Watchtower Jimi Hendrix reinventò un brano di Bob Dylan favorendo la lista delle cover più belle dei brani originali. Alla registrazione partecipò anche il compianto Brian Jones dei Rolling Stones.

Hey Joe (1966)

Chi non ha mai suonato l’intro? Hey Joe fu un omaggio a Billy Roberts e la versione di Jimi Hendrix è ancora oggi la più famosa.

Ecco perché scegliere le 5 canzoni migliori di Jimi Hendrix non è semplice: ogni suo brano aveva elettricità, eros e innovazione.