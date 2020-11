Zerosettanta di Renato Zero si chiude col primo volume, il più intimo e introspettivo dei tre. Il lungo racconto iniziato con il terzo capitolo del cofanetto si conclude con un altro viaggio dedicato all’amore, nel quale non manca un pensiero per la musica.

Il disco si apre con Amara Melodia, brano che l’artista ha ha voluto dedicare a questa musica bistrattata e copincolla degli ultimi anni. Si ritrova così la necessità di tornare alla musica suonata e all’importanza dei testi, rifuggendo quell’appiattimento sonoro che è la piaga di questi tempi.

E allora, con 39 inediti e un cofanetto monumentale a 70 anni, ci è venuto da chiedergli cosa sia il coraggio per Renato Zero.

“Il coraggio potrebbe essere un fuori pista. Non sempre abbiamo la consapevolezza del significato effettivo del coraggio, finché non veniamo messi alla prova. Questo coraggio deve essere opportunamente praticato. Solo praticandolo possiamo stabilire quanto siamo bravi nell’esercitare questo diritto e quanto siamo capaci di creare uno scudo difensivo che il coraggio in qualche modo ci procura”.

Tra i brani di questo nuovo lavoro, c’è anche un Nemico Caro sul quale abbiamo voluto indagare un po’ di più. Ecco cosa ci ha raccontato.

“Un certo tipo di inimicizia porta a sollecitare la tua difensiva. Devi cercare argomentazioni convincenti per dimostrare all’altro che sei superiore a certi attacchi e a certi ricatti. A questo nemico devo anche dei ringraziamenti per questo scuotermi costantemente e abbondantemente. Sono docce che, secondo me, sono rigeneranti”.

Si dedica spazio anche alla giovinezza, con Gli Anni Della Trasparenza, nella quale si affrontano i temi degli anni della spensieratezza e del lavoro sulla propria identità, mentre in Orfani Di Cielo si rivolge a una forza benevola che è in grado di proteggere il mondo dalle continue ingiustizie e dai soprusi.

L’amore è raccontato in tutte le sue sfaccettature e da diversi punti di vista, compreso quello che emerge dalla fine di una relazione. In Finalmente Te Ne Vai, il sentimento si conclude in maniera sarcastica e liberatoria, con una voglia di rinascita che è tipica di coloro che si sono liberati di un enorme fardello.

C’è è il singolo di lancio con il quale Zero ha voluto aprire questa sua tappa conclusiva, ma non ultima, di un racconto che avrà altri capitoli. Una piccola parola, questa, che narra ogni declinazione dell’amore ma anche l’importanza di un sentimento che c’è, esiste.

Il percorso di Zerosettanta si è concluso con il primo volume che non chiude il viaggio ma lo avvia, con una filosofia che è un continuo divenire e un’incessante ricerca di se stessi.

