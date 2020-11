Nel corso di questo 2020 sempre più persone stanno prediligendo uno smartphone 5G ai più tradizionali con Il solo supporto al 4G. La disponibilità di modelli con la tecnologia di connessione super-veloce sta aumentando a dismisura in quest’ultima parte dell’anno, tanto è vero che è già disponibile una classifica dei 10 esemplari più gettonati al mondo, almeno fino alla fine dello scorso mese di settembre (è escluso invece l’ultimo trimestre dell’anno in corso).

Nella classifica proposta al termine di questo approfondimento è presente la top ten di smartphone 5G che, globalmente, ha fatto faville nei primi 9 mesi di quest’anno. I dati sono quelli presentati da Coounterpoint e che premiano su tutti il Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Proprio l’esemplare di phablet lanciato in realtà solo ad agosto sarebbe stato prescelto in assoluto di più dai consumatori. Per la cronaca, il suo fratello minore e collega Galaxy Note 20, sempre 5G, si troverebbe solo in ottava posizione della speciale classifica.

Al secondo posto , tra gli smartphone 5G preferiti dai consumatori di tutto il mondo, c’è un dispositivo Huawei ossia il P40 Pro. Chiude il podio un altro dispositivo dello stesso produttore ossia il Nova 7.

Al quarto posto della graduatoria troviamo anche un altro smartphone Samsung tra gli smartphone 5G preferiti. Si tratta del Galaxy S20 Plus, a cui segui il Huawei P40. Il resto della classifica include il dispositivo Vivo Y70s al sesto posto, l’Oppo Reno al settimo, l’Honor 30S al nono e infone l’Oppo A71 al decimo.

Nella classifica degli smartphone 5G preferiti nelle vendite non rientrano naturalmente gli iPhone. I modelli di iPhone 12 lanciati solo nel mese di ottobre con il supporto alla tecnologia di connessione veloce probabilmente rientreranno in graduatoria solo ad inizio 2022, sulla base dei dati di tutto l’anno 2020 con ultimo trimestre incluso. Sarà interessante verificare in quale posizione i melafonini potranno collocarsi in così poco tempo.