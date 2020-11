Con il trascorrere dei giorni, cresce l’attesa nei confronti del Samsung Galaxy S21. Proprio nella giornata di ieri, sulle nostre pagine, abbiamo parlato di una certificazione ulteriore per il top di gamma in arrivo il prossimo anno. Oggi 27 novembre, però, dobbiamo concentraci su un plus extra che potrebbe fare la differenza agli occhi degli utenti. Cerchiamo dunque di capire come stiano evolvendo le cose, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del produttore coreano per i potenziali acquirenti del device.

Aspettative sul Samsung Galaxy S21 insieme a nuovi Galaxy Buds

In particolare, le ultime voci ci parlano della probabile commercializzazione del Samsung Galaxy S21 insieme a nuovi Galaxy Buds. Secondo una fonte autorevole come SamMobile, infatti, il top di gamma presumibilmente presentato entro la fine del mese di febbraio sarà accompagnato da un nuovo paio di Galaxy Buds. Se la notizia dovesse essere confermata, saranno i secondi auricolari wireless di Samsung in meno di sei mesi. Come forse ricorderanno coloro che seguono da vicino le vicende dell’azienda, quest’ultima ha lanciato una prima serie di Galaxy Buds Live durante il mese agosto di quest’anno.

Gli auricolari avranno lo stesso design in-ear dei Galaxy Buds e dei Buds+. Secondo il sito vicino alle vicende di Samsung, sono previsti i soliti aggiornamenti per migliorare la qualità del suono. Le fonti rivelano anche che ci sarà una modalità Ambient migliorata, in riferimento ad una funzione estremamente importante che consente al rumore esterno di essere isolato attraverso gli stessi auricolari.

Quest’ultimo punto farà felici i futuri possessori di un Samsung Galaxy S21, in quanto le prestazioni ANC dovrebbero essere migliori rispetto al Galaxy Buds Live, almeno in teoria. Il discorso qui si intreccia con il design in-ear, che dovrebbe “proteggere” in modo efficace il condotto uditivo per fornire un livello di cancellazione del rumore naturale.