Ci sono importanti offerte per il Black Friday 2020 di Unieuro che dobbiamo prendere in esame anche oggi 27 novembre. Nella giornata di ieri, come i nostri lettori sanno, ci siamo concentrati soprattutto sulle offerte a proposito della telefonia, ma stamane voglio concentrarmi su un’altra categoria di prodotti molto apprezzata qui in Italia. Sempre più persone, infatti, tendono ad utilizzare auricolari lanciati sul mercato da produttori molto popolari, come nel caso di Huawei e Apple. Vediamo dunque come stanno le cose in questi minuti per il pubblico in questione.

Il Black Friday 2020 Unieuro si concentra anche su AirPods e Huawei FreeBuds 3

In particolare, poco fa ho constatato che il Black Friday 2020 che è stato ufficializzato nelle ultime ore da Unieuro riserva un interessante spazio anche a prodotti come i vari AirPods e Huawei FreeBuds 3. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge ad esempio che gli AirPods auricolari true wireless, per intenderci la versione che è stata lanciata sul mercato nel 2019, sia ora disponibile a poco meno di 120 euro. Dunque, uno sconto pari al 30% rispetto al costo normalmente previsto con questo store.

Sempre restando nel mondo Apple, poi, si nota che i potenziali acquirenti di AirPods Pro possono ora procedere con l’ordine spendendo 209 euro. La prospettiva, con il Black Friday 2020 di Unieuro, è di risparmiare 70 euro, con la consegna che dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni secondo le notizie che sto apprendendo. Infine, chi desidera un prodotto come Huawei FreeBuds 3 True Wireless, può acquistarlo ad 89 euro. Sconto pari a 50 euro ed ottima occasione per tutti in sostanza.

Dunque, massima attenzione oggi 27 novembre con il Black Friday 2020 di Unieuro, anche perché nelle prossime potrebbero venir fuori altre offerte interessanti, al di là di quanto riportato a proposito di AirPods Pro e Huawei FreeBuds 3 True Wireless. Che ne dite?