Fiorella Mannoia su Maradona prova a mettere fine alle polemiche sterili sostenute da molti e sollevate proprio dalla sua amica e collega Laura Pausini. Quando Fiorella Mannoia twitta per Maradona, però, non sa che tutto è partito proprio dalla Pausini e le risponde inconsapevolmente in modo schietto.

Fiorella Mannoia su Maradona cinguetta per invitare ad interrompere le polemiche becere che hanno tenuto banco nella giornata di ieri. Il campione è morto proprio durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ha tolto spazio ai femminicidi. In generale, i telegiornali e la stampa hanno dato ampio spazio alla notizia della scomparsa di Maradona togliendolo alla importantissima giornata internazionale che poneva l’attenzione sulle donne e sul loro rispetto, contro ogni forma di violenza.

La polemica arriva alle orecchie di Fiorella Mannoia che riflette ad alta voce e invita i suoi follower a fare lo stesso: “Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera”, sono le parole della Mannoia.

Poi qualcuno le fa notare, tra i commenti, che la “polemica becera”, di cui parla giustamente, è stata sollevata proprio da una sua amica e collega della musica italiana, molto amata e seguita: Laura Pausini.

Nell’apprenderlo, la Mannoia si dice estranea a quanto scritto da Laura: “Non l’avevo letto, ho risposto ai tanti che scrivevano questa cosa, non sapevo che Laura avesse scritto questo”.

