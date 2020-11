Dopo la sua esternazione sul mondo delle donne Emma Marrone risponde a una hater, l’ennesima, che l’accusa di moralismo e le consiglia di pensare soltanto alla musica. L’artista, infatti, è stata attaccata da più fronti nel tipico stile degli odiatori da tastiera – o touch screen, points of view – che cercano di impartire ordini ai personaggi famosi quando questi toccano argomenti che solleticano il trigger. In questo caso la voce di Latina ha detto la sua sul mondo delle donne e questo, a quanto pare, non è piaciuto a una parte del pubblico femminile.

Nelle stories, dunque, Emma Marrone risponde a una hater e pubblica lo screen di quel commento al vetriolo, senza oscurare le generalità dell’account che l’attacca sui social. Uno degli effetti collaterali dell’attività degli artisti sui social è proprio questo: quando si pronunciano sull’attualità anziché limitarsi a promuovere la loro musica arriva sempre qualcuno con la coda di paglia a invitarli, con fare passivo aggressivo o con toni pseudo perentori, a “pensare a scrivere canzoni”.

La ex stella di Amici, del resto, non è nuova agli attacchi sui social. Durante l’estate, addirittura, qualcuno pubblicò una foto che la ritraeva insieme a Kanye West spacciandola per uno scatto di Emma insieme a un immigrato. Contro la cantante arrivò un vero e proprio s*itstorm di commenti razzisti e benaltristi. Soprattutto la cantante ha avuto anche un dissing con Matteo Salvini.

Ecco il messaggio ricevuto:

“Eri meglio quando ti limitavi a fare la cantante e basta senza fare la paladina della morale in giro. Limitati a fare il tuo lavoro: quello di cantare”.

Ecco le parole con cui Emma Marrone risponde a una hater:

“Quando leggo questi commenti sono davvero orgogliosa di come mi hanno cresciuto i miei genitori e sono orgogliosa di essere completamente l’opposto rispetto a questo genere di persone. Brava! Applausi per te”.

Basterebbe veramente poco, come consigliano alcuni follower, per evitare spiacevoli incidenti: “Non è obbligatorio commentare”, consigliano i fan agli odiatori seriali, e alcuni ricordano che talvolta a fare del moralismo sono proprio coloro che accusano il prossimo di moralismo. Per questo Emma Marrone risponde a una hater e le parla di principi e orgoglio, una fierezza che non le impedisce di esporre tutto al pubblico.