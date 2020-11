La tomba di Maradona è ubicata nel cimitero ‘Jardin de Bella Vista‘, a 40 chilometri da Buenos Aires. La leggenda argentina è stato sepolto accanto ai suoi genitori, Dalma Franco (morta nel 2011) e don Diego (ha lasciato questo mondo nel 2015). Come riportato dal quotidiano ‘Clarín‘ (sulle cui pagine potrete trovare anche qualche scatto della cerimonia, che per discrezione e pudore abbiamo preferito non condividere), il feretro dell’eterno numero 10 sono arrivati subito dopo le 19.

I funerali si sono svolti in maniera sobria e molto intima: vi hanno partecipato una trentina di persona, tutti prevalentemente parenti del Pibe. Tra loro le sue tre figlie Dalma, Gianina e Jana, l’ex moglie Claudia Villafañe, l’ex compagna Verónica Ojeda ed il cognato (marito di Dalma) Andrés Caldarelli. Oltre ai figli ed agli ex compani, c’erano anche i fratelli Raúl “Lalo” e Rita “Kitty” Maradona, ed i nipoti Walter “El Chino” Machuca e Daniel López Maradona. Il corteo funebre ha abbandonato Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente affinché il popolo potesse dare l’ultimo saluto al campione argentino, poco prima delle 18 (un milione di persone almeno hanno voluto omaggiare la leggenda argentina nonostante le strette contro la pandemia). Il corpo senza vita di Diego sono arrivati al cimitero Jardin de Bella Vista intorno alle 19.

La tomba di Maradona non poteva trovare posto più tranquillo per essere colta: trattasi di 13 ettari di giardino, realizzato negli anni ’80 e dove il fuoriclasse senza tempo potrà finalmente riposare in pace. Hanno ucciso Maradona, ma D10S è vivo: proprio come vi abbiamo romanticamente e realisticamente ricordato in questo articolo, l’aquilone cosmico non morirà mai perché mai verrà dimenticato. Potete cogliere l’occasione per rifarvi gli occhi riguardando i 10 gol più belli di Maradona e le canzoni che nella vita l’hanno più contraddistinto.