Quella che è stata una vera e propria black week giunge oggi al culmine con le offerte più eclatanti su cofanetti e DVD. Il Black Friday delle serie tv è come di consueto l’occasione ideale per arricchire la propria collezione di prodotti a tema, a partire dalle raccolte complete dei più amati successi degli ultimi anni. Gli appassionati di Big Bang Theory possono portare a casa il cofanetto delle 12 stagioni della sitcom, in cui, oltre ai 279 episodi originali andati in onda, si trovano anche 12 ore di extra e un bonus disc con contenuti inediti esclusivi (riflessioni del cast, interviste a personaggi celebri dell’intrattenimento, ecc.).

Imperdibile, per gli amanti di Breaking Bad, il box set della serie in Icon Edition. Si tratta di un’edizione limitata con 21 DVD in cui, agli episodi originali andati in onda, si accompagnano oltre 50 ore di contenuti inediti esclusivi.

Nel Black Friday delle serie tv c’è spazio anche per Orphan Black. L’offeta di Amazon riguarda la Special Clone Edition, una raccolta dei 15 DVD della serie – cui è seguita nell’ultimo anno un’audioserie narrata da Tatiana Maslany – con sette card da collezione, un booklet speciale e oltre un’ora di contenuti extra (Il mondo di Orphan Black; Ritorno alle origini: ricreare la stagione 1; Body horror: gli effetti speciali della stagione 4 Beth, M.K. & Ira – I cloni della stagione 4, Clone centrico).

In offerta anche il cofanetto con i 38 DVD delle otto stagioni di The Vampire Diaries (con esclusivi bollenti, sanguinosi contenuti speciali) e i 33 DVD delle nove stagioni di Suits.

Agli appassionati de I Medici il Black Friday delle serie tv dedica un cofanetto (Blu-ray o DVD) in edizione limitata con le tre stagioni, un booklet, il poster e le cartoline della famiglia più importate del Rinascimento italiano.

Imperdibile, come ogni anno, il cofanetto in DVD o Blu-ray delle otto stagioni di Game of Thrones. Oltre agli episodi della serie, questa edizione comprende 15 ore di contenuti speciali, tra cui lo speciale in due parti Il Trono di Spade: Reunion Special, presentato da Conan O’Brien; il documentario Game of Thrones: The Last Watch; i commenti audio del cast e le scene eliminate.

Per i nostalgici di Narcos c’è invece l’esclusivo box Trilogia con i nove Blu-ray delle tre stagioni e un inedito booklet informativo.

Il Black Friday delle serie tv di Amazon ha spazio anche per gli appassionati di produzioni storiche. Il cofanetto de La Signora in Giallo, ad esempio, raccoglie in 70 DVD le 12 stagioni complete della serie con Angela Lansbury e i suoi quattro film tv: Vagone letto con omicidio; Appuntamento con la morte; L’ultimo uomo libero; La ballata del ragazzo perduto.

Colombo – La Serie Completa comprende invece un boxset da 24 DVD con gli episodi delle sette stagioni.

Tra i libri, proseguono le offerte sui racconti di Luke Jennings che hanno ispirato l’adattamento televisivo di Killing Eve, e sul saggio di Andrew Leatherbarrow sul quale è basata la serie hit HBO Chernobyl.

Un’ultima, interessante offerta di questo Black Friday delle serie tv riguarda il Monopoly Edizione Star Wars The Mandalorian in versione italiana. I fan possono giocare nei panni del loro personaggio preferito della serie: The Mandalorian, Cara Dune, IG-11 o Kuiil. Ogni personaggio ha un’abilità speciale indicata nella sua carta personaggio. Quando un giocatore supera o arriva nella casella di The Child (Baby Yoda), prende la pedina di The Child e può usare l’abilità del suo personaggio insieme all’eccezionale abilità di The Child. Sono comprese le pedine di Stormtrooper con inceneritore, Death Trooper e del nemico Moff Gideon, che possono cambiare strategia e guidare le battaglie.