La seconda parte di Lucifer 5 arriverà solo il prossimo anno su Netflix e c’è grande attesa, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel finale della prima tranche di episodi.

Grazie al servizio di streaming possiamo forse sapere in che modo la storia si evolverà dopo quel grosso cliffhanger. Nel finale dell’ottavo episodio, Lucifer e Amenadiel avevano affrontato Michael e Maze all’interno del distretto della detective Decker. Lo scontro divino era stato possibile poiché il tempo si era fermato, in modo che nessuno degli esseri umani potesse notarli. Per porre fine alla discussione, Dio in persona è apparso davanti ai suoi figli Lucifer, Amenadiel e Michael, lasciandoli senza parole.

La seconda stagione di Lucifer 5 ripartirà proprio da questo cliffhanger, e pare che un indizio è stato svelato da Netflix. L’account social della serie tv ha pubblicato un breve video teaser dedicato a Chloe Decker e l’ultima scena mostra una sequenza inedita in cui la detective si chiede che fine abbia fatto Lucifer. Infatti, nel finale che chiude la prima parte di stagione, Chloe ha di nuovo confermato i suoi sentimenti, ma lui non ha potuto risponderle – e non sappiamo se lo farà – perché il tempo si è fermato. Nella sequenza inedita, la donna cammina all’interno del suo distretto, segno che ogni cosa è tornata alla normalità (più o meno) dopo l’intervento di Dio. Ma ci uniamo ai dubbi della detective: dov’è finito Lucifer?

A quanto pare Dio continuerà ad essere una presenza reale nella nuova tranche di episodi, come conferma il profilo social della serie tv. “Quando potrebbe essere rilasciata la seconda parte di stagione? Questo non possiamo dirvelo, ma possiamo invece svelare: preparatevi per una permanenza prolungata di (Dio) sulla (Terra).” Pur non menzionando i diretti interessati, e lasciando degli indizi, i fan sui social hanno subito capito a chi gli autori si stavano riferendo.

L’episodio Spoiler Alert ha segnato il debutto fisico del personaggio interpretato da Dennis Haysbert, dopo essere stato citato innumerevoli volte nel corso della serie. Altri fan hanno invece ipotizzato che il tweet potrebbe riferirsi al ritorno di Eve, che tornerà nel corso della stagione e spetterà ancora a Inbar Lavi dare voce e volto all’ex fiamma di Lucifer.

In attesa di avere altre informazioni, la prima parte della quinta stagione (composta da otto episodi) è disponibile su Netflix.